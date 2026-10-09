Mısır, Özbekistan vatandaşları için yaş sınırı, nakit para şartı ve yeni vize düzenlemesini duyurdu

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Mısır, Özbekistan vatandaşları için yaş sınırı, nakit para şartı ve yeni vize düzenlemesini duyurdu

Özbekistan Cumhuriyeti'nin Kahire Büyükelçiliği, Mısır Arap Cumhuriyeti'ne seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımız için önemli ve acil bir uyarı yayınladı. Diplomatik kanallar aracılığıyla alınan resmi bilgilere göre, bu yılın 1 Kasım'ından itibaren Özbekistan vatandaşlarının Mısır'a giriş prosedürleri kökten değişecek ve önemli ölçüde sıkılaştırılacaktır.

Yeni kurallara göre, artık havalimanında vize alma uygulaması sınırlandırılacak olup vatandaşların yaşı, medeni durumu ve mali durumuna ilişkin katı kriterler yürürlüğe girecektir.

Temel değişiklik: Vize ve seyahat düzenlemesi

Büyükelçilik tarafından sunulan yeni yönetmeliğe göre, seyahat edeceklerin önceden aşağıdaki şartları yerine getirmeleri zorunludur:

  • Önceden vize alma zorunluluğu: Mısır'a giriş vizesinin artık ülkeye varıldığında değil, seyahat başlamadan önce Mısır'ın ilgili diplomatik temsilcilikleri (konsoloslukları) aracılığıyla alınması gerekmektedir;

  • Sadece resmi tur operatörleri: Turistik seyahatlerin ve tur paketlerinin sadece yetkili ve sertifikalı tur operatörleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı;

  • Vize türünü değiştirme yasağı: Mısır topraklarına giriş yaptıktan sonra turistik vizenin başka kategorideki (örneğin çalışma, eğitim veya oturum) vizelere dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyecektir.

Yaş ve aile kısıtlaması: 40 yaş altındakiler kiminle gidebilir?

Yeni yönetmelikte yaş sınırı ile ilgili kısıtlamalar en çok tartışılan konu olmaktadır:

  • Yalnız seyahat yasağı: 40 yaş altındaki vatandaşlar Mısır'a bireysel olarak veya arkadaş grubuyla gidemezler; sadece yakın aile üyelerinin (anne-baba, yasal eş veya çocuklar) eşliğinde ülkeye giriş yapabilirler;

  • 40 yaş üstü vatandaşlar: Bu yaşın üzerindeki yolcuların bağımsız ve bireysel seyahat etme hakları korunmaktadır.

Mali şartlar: Yanınızda ne kadar nakit para olmalı?

Mısır sınır hizmetleri, ülkeye giriş yapan her Özbekistan vatandaşının mali durumunu doğrudan denetleyecektir:

  • Aileler için (40 yaş altındakilerin bulunduğu grup): Ailenin tasarrufunda ve yanında en az 5.000 ABD doları tutarında nakit para bulunması şarttır;

  • Bağımsız gezginler için (40 yaş üstü): Bireysel olarak seyahat eden vatandaşın yanında en az 3.000 ABD doları tutarında nakit para bulunması zorunludur;

  • Sınır dışı edilme riski: Sınırda gerekli belgeleri tam olarak sunmayan veya mali şartları karşılamayan yolcular sınırdan geri çevrilebilir ve kendilerini getiren havayolu şirketinin masraflarıyla derhal sınır dışı edilebilirler.

Özbekistan'ın Mısır'daki Büyükelçiliği, gezginlerin, hacı adaylarının ve tatil planlayan tüm vatandaşların gereksiz mali kayıplar ve sınırda yaşanabilecek sorunları önlemek adına 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu katı kuralları önceden dikkate almalarını tavsiye eder.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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