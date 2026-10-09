Almatı'da bir kadın, tanıdığını polis memurlarının elinden almaya çalışarak arbede çıkardı (video)

·4·Dünya
Almatı'da bir kadın, tanıdığını polis memurlarının elinden almaya çalışarak arbede çıkardı (video)

Kazakistan'ın Almatı şehrindeki Navruzbay ilçesi, Abişev Caddesi'nde bulunan bir markette hırsızlık girişimi yaşandı. Olay, 8 Ekim günü şehir polis departmanı basın servisi tarafından açıklandı.

Kolluk kuvvetlerinin verdiği bilgiye göre, markete iki erkek girdi. Şahıslar önce alkollü içeceklerin bulunduğu bölüme, ardından ev kimyasalları reyonuna yöneldi.

Kasadan geçerken içlerinden biri sadece şekerleme için ödeme yaptı, şampuanı ise kıyafetinin altına sakladı. Durumdan şüphelenen market çalışanları ürünleri kontrol ederek polisi aradı.

Olay yerine bölge müfettişi ve soruşturma ekibi ulaştı. Bu sırada, yakalanan şahsın tanıdığı bir kadın, onu polis memurlarının elinden almaya çalıştı. Kadın arbede çıkararak kolluk kuvvetlerine direndi.

Polis basın servisine göre, her iki erkek ve kadın Navruzbay İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şimdi her biri yaptıkları için kanun önünde hesap verecek. Olayın hukuki değerlendirmesi mevzuatta belirlenen usullere göre yapılacaktır.

KazakistanNavruzbay İlçesiAbişev CaddesiMarketHırsızlık
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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