MacBook Neo, Air M4 ve M5: 26 Kasım fiyatları
26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Apple MacBook Air dizüstü bilgisayarlarının fiyatları açıklandı. Listede MacBook Neo 2026 ile M4 ve M5 işlemcili 13 ve 15 inçlik modeller yer alıyor. Cihazlar, depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre farklı fiyatlarla sunulmaktadır.
MacBook Neo 2026, yeni model:
• 8/256 GB Citrus — 709 dolar;
• 8/256 GB Silver — 719 dolar;
• 8/256 GB Indigo — 719 dolar;
• 8/256 GB Blush — 719 dolar;
• 8/512 GB — 819 dolar.
MacBook Air M4, 13 inç, 2025:
• 16/256 GB — 1179 dolar (İndirimli);
• 16/512 GB — 1189 dolar;
• 16/1 TB — 1549 dolar;
• 24/512 GB — 1399 dolar (İndirimli).
MacBook Air M4, 15 inç, 2025:
• 16/256 GB — 1399 dolar (İndirimli);
• 16/512 GB — 1429 dolar;
• 16/1 TB — 1699 dolar;
• 24/512 GB — 1619 dolar.
MacBook Air M5, 13 inç, 2026, yeni model:
• 16/512 GB — 1199 dolar;
• 16/1 TB — 1519 dolar.
MacBook Air M5, 15 inç, 2026, yeni model:
• 16/512 GB — 1449 dolar;
• 16/1 TB — 1799 dolar;
• 24/1 TB — 2199 dolar.
Fiyatlar günlük olarak değişebilir. Belirtilen değerler 26 Kasım 2026 tarihlidir.
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