26 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Apple MacBook Air dizüstü bilgisayarlarının fiyatları açıklandı. Listede MacBook Neo 2026 ile M4 ve M5 işlemcili 13 ve 15 inçlik modeller yer alıyor. Cihazlar, depolama kapasitesi ve renk seçeneklerine göre farklı fiyatlarla sunulmaktadır.

MacBook Neo 2026, yeni model:

• 8/256 GB Citrus — 709 dolar;

• 8/256 GB Silver — 719 dolar;

• 8/256 GB Indigo — 719 dolar;

• 8/256 GB Blush — 719 dolar;

• 8/512 GB — 819 dolar.

MacBook Air M4, 13 inç, 2025: