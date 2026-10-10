İran'a saldırı öncesi ABD gemisinde askerler intihara kalkıştı (video)

·6·Dünya
İran'a saldırı öncesi ABD gemisinde askerler intihara kalkıştı (video)

Orta Doğu'daki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde, ABD Donanması içinde ciddi bir psikolojik kriz yaşandığı ortaya çıktı. İran istikametinde muharebe görevine gönderilen USS Abraham Lincoln adlı dev uçak gemisinin komutanı Kaptan Dan Keeler personel arasında intihar girişimleri olduğunu resmen açıkladı.

Komutana göre, bu endişe verici ve tehlikeli olaylar, geminin İran kıyılarına doğru muharebe seyri yaptığı ve olası bir çatışma riskinin keskin bir şekilde arttığı dönemde meydana geldi.

Kaptan Keeler'in açıklaması: «Ölüm vakası yok, ancak sorun oldukça ciddi»

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan gemi komutanı, askerlerin ağır bir psikolojik sınavdan geçtiğini belirtti:

  • Hiçbiri ölümle sonuçlanmadı: Şans eseri ve alınan hızlı önlemler sayesinde intihar girişimlerinin hiçbiri trajik bir ölümle sonuçlanmadı;

  • Yüksek muharebe stresi ve baskı: İran ile doğrudan askeri çatışma ihtimali, sürekli teyakkuz halinde olma ve beklenen yıkıcı misilleme saldırıları riski, denizcilerin psikolojisini ağır bir şekilde etkiledi;

  • Psikolojik sorunların kabulü: Kaptan, askerlerin ruh sağlığında ciddi sorunlar yaşandığını açıkça kabul etti ve olaydan sonra gemide psikolojik destek hizmetlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Donanması'ndaki sistemsel sorun

USS Abraham Lincoln gemisinde yaşanan bu durum, ABD ordusundaki uzun süreli askeri görevlerin ve bunların personel sağlığı üzerindeki etkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi:

  • Aylarca süren muharebe nöbeti: Açık denizde, aileden uzak ve gerçek füze saldırısı riski altında yaşamak, genç askerlerin ruhsal dengesini bozuyor;

  • İran ile gerilimin bedeli: Washington'ın Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma politikası, sadece büyük maliyetlere değil, aynı zamanda sıradan askerlerin ruh sağlığı için de büyük bir sınava dönüşüyor.

Askeri komuta kademesi durumu kontrol altında tuttuklarını belirtse de, muharebe görevi sırasındaki bu tür psikolojik krizler, birliklerin genel muharebe hazırlığını etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.

USS Abraham LincolnDan KeelerABD DonanmasıİranPsikolojik Kriz
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladı«Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı yapacağım»: Trump dünyayı sarsan planını açıkladı15 Ağustos 10:17Düğünden beş ay sonra hayatını kaybeden gelin vakasında yeni ayrıntılar ortaya çıktıDüğünden beş ay sonra hayatını kaybeden gelin vakasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı19 Ağustos 13:3838 milyar dolar: Kongre, ABD'nin İran'a karşı savaş maliyetlerini açıkladı38 milyar dolar: Kongre, ABD'nin İran'a karşı savaş maliyetlerini açıkladı16 Eylül 08:34Vance: ABD'nin İran'a karşı en güçlü silahı ekonomik baskıVance: ABD'nin İran'a karşı en güçlü silahı ekonomik baskı21 Ağustos 08:14Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...Trump İran’dan «karşı tazminat» talep etti: Yeni çatışma tırmanıyor...11 Ağustos 00:05Trump İran'a Verilmesi Beklenen Büyük Darbeyi Neden Geciktirdi?Trump İran'a Verilmesi Beklenen Büyük Darbeyi Neden Geciktirdi?26 Temmuz 08:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi