Orta Doğu'daki gerilimin zirveye ulaştığı bir dönemde, ABD Donanması içinde ciddi bir psikolojik kriz yaşandığı ortaya çıktı. İran istikametinde muharebe görevine gönderilen USS Abraham Lincoln adlı dev uçak gemisinin komutanı Kaptan Dan Keeler personel arasında intihar girişimleri olduğunu resmen açıkladı.

Komutana göre, bu endişe verici ve tehlikeli olaylar, geminin İran kıyılarına doğru muharebe seyri yaptığı ve olası bir çatışma riskinin keskin bir şekilde arttığı dönemde meydana geldi.

Kaptan Keeler'in açıklaması: «Ölüm vakası yok, ancak sorun oldukça ciddi»

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan gemi komutanı, askerlerin ağır bir psikolojik sınavdan geçtiğini belirtti:

Hiçbiri ölümle sonuçlanmadı: Şans eseri ve alınan hızlı önlemler sayesinde intihar girişimlerinin hiçbiri trajik bir ölümle sonuçlanmadı;

Yüksek muharebe stresi ve baskı: İran ile doğrudan askeri çatışma ihtimali, sürekli teyakkuz halinde olma ve beklenen yıkıcı misilleme saldırıları riski, denizcilerin psikolojisini ağır bir şekilde etkiledi;

Psikolojik sorunların kabulü: Kaptan, askerlerin ruh sağlığında ciddi sorunlar yaşandığını açıkça kabul etti ve olaydan sonra gemide psikolojik destek hizmetlerinin artırıldığını duyurdu.

ABD Donanması'ndaki sistemsel sorun

USS Abraham Lincoln gemisinde yaşanan bu durum, ABD ordusundaki uzun süreli askeri görevlerin ve bunların personel sağlığı üzerindeki etkilerine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi:

Aylarca süren muharebe nöbeti: Açık denizde, aileden uzak ve gerçek füze saldırısı riski altında yaşamak, genç askerlerin ruhsal dengesini bozuyor;

İran ile gerilimin bedeli: Washington'ın Orta Doğu'daki askeri varlığını artırma politikası, sadece büyük maliyetlere değil, aynı zamanda sıradan askerlerin ruh sağlığı için de büyük bir sınava dönüşüyor.

Askeri komuta kademesi durumu kontrol altında tuttuklarını belirtse de, muharebe görevi sırasındaki bu tür psikolojik krizler, birliklerin genel muharebe hazırlığını etkileyebilecek bir faktör olarak değerlendiriliyor.