İngiliz Manchester Citykulübü forveti Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Napoli ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından takımın mevcut durumu hakkında açık açıklamalarda bulundu. Norveçli golcü, bu karşılaşmada "City" ekibini sahaya kaptan olarak çıkardı.

«Kaptanlık pazubandı olmasa bile sorumluluk hissediyorum»

beIN SPORTS yayın organının haberine göre, Haaland kulübün son maçlardaki başarısız serisinden duyduğu üzüntüyü gizlemedi:

«Kaptanlık pazubandı olsun ya da olmasın, kendimi büyük bir sorumluluk altında hissediyorum. Çünkü sadece bu kulübün iyi sonuçlar almasını ve kazanmasını istiyorum. Şu an ise bunu başaramıyoruz. Bu çok acı verici.» — Erling Haaland

Manchester Cityekibinin son sonuçları ve sıradaki sınavı

İstatistiklere göre, Manchester City tüm kulvarlardaki son 5 maçında sadece 1 kez galip gelebildi. Kulübü zorlu bir sınav daha bekliyor; 29 Kasım'da takım, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Londra'da Arsenal'e konuk olacak.

İstatistikler Detaylar ve zamanlar Son maç Şampiyonlar Ligi 5. hafta: Manchester City 2:2 Napoli Haaland'ın statüsü Maçta "City" kaptanı olarak görev yaptı Takımın son formu Son 5 resmi maçta sadece 1 galibiyet Sıradaki rakip Arsenal (Premier Lig 12. hafta, deplasman) Maç tarihi ve saati 29 Kasım, saat 21:30 (Taşkent saati ile)

Sizce Erling Haaland'ın kaptan olarak liderliği, Manchester City'nin 29 Kasım'da Londra'da Arsenal'i yenerek kötü gidişata son vermesine yardımcı olabilir mi?

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