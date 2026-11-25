Partinin henüz başlarında, sekizinci hamlede her iki vezir de tahtadan alındı. Oyun nispeten sakin bir seyir izliyor gibi görünse de, Javohir iki atının yardımıyla rakip şaha farklı yönlerden baskı kurmaya çalıştı.

Javohir Sindarov ile son dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju arasındaki dünya şampiyonası ilk partisi kıran kırana geçti. Gukesh tek bir hamle için 36 dakika harcadı, Javohir ise rakibini sürekli zor durumlarda bıraktı. Buna rağmen Hintli satranç oyuncusu hassas bir savunma yaparak partiyi beraberlikle bitirmeyi başardı. Bu durum FIDE'nin resmi sitesinde duyuruldu.

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Gukesh için ise sadece tahtadaki durum değil, zaman da bir sorun haline geldi. 17. hamlede 17...Af6 cevabını bulmak için 36 dakika 14 saniye düşündü. Bu sırada Javohir'in elinde oldukça fazla zaman rezervi kalmıştı. Özbek büyükusta, rakibini giderek daha fazla düşünmeye zorladı.

Partinin en önemli anlarından biri 27. hamlede yaşandı. Javohir at ile şah çektiğinde, Gukesh şahını geri çekmek yerine ileriye, f6 karesine çıkardı. 27...Şf6 hamlesiyle rakibinin saldırısını savuşturmayı başardı. Daha sonra Javohir de bu hamleyi yeterince değerlendiremediğini itiraf etti.

Gukesh zaman darlığına rağmen sonraki hamlelerde de isabetli oynadı. Javohir ise üstünlüğü galibiyete dönüştüremedi. Sonuç olarak 38 hamle sonunda taraflar berabere kaldı.

Peki, Javohir Sindarov gerçekten galibiyete yakın mıydı? Zaman konusunda rakibinden oldukça üstündü ve son şampiyona baskı kurmuştu. Ancak satranç analizleri tahtadaki durumu kesin bir galibiyet fırsatı olarak değerlendirmiyor. Gukesh'in savunması ise partinin en dikkat çekici yönlerinden biri oldu.