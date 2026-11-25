“Büyükler büyük sahnede veda etmeli”: Guardiola, Ronaldo’nun görkemli bir şekilde uğurlanması çağrısında bulundu
Ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Portekizli efsanevi golcü Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerinin sonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Guardiola'ya göre, son aylarda yaşanan tatsız olaylara ve anlaşmazlıklara rağmen, Ronaldo, Portekiz milli takımından büyük bir saygı, hürmet ve törenle uğurlanmalıdır.
«Bir futbolcunun kariyeri son aylara bakılarak değerlendirilmez»
Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun Romario TV yayınına dayandırdığı habere göre, Pep Guardiola tüm Portekiz halkının kaptanlarına sevgi göstermesi gerektiğini vurguladı:
«Bunun için görkemli bir tören düzenlenmeli. Ronaldo, tüm Portekiz halkının sevgisini hissetmeli. Yaşadığı olayları unutmalı. Bir futbolcunun kariyeri son birkaç aya bakılarak değerlendirilemez. Büyükler büyük sahnede veda etmeli. O bunu hak ediyor.» — dedi Pep Guardiola.
Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki tarihi başarıları
İstatistikler
Detaylar ve rekor rakamlar
Milli takım dönemi
2003 — 2026 yılları (23 yıllık kariyer)
Oynanan maç sayısı
234 maç
Atılan gol sayısı
146 gol (dünya futbol rekoru)
Guardiola'nın önerisi
Ülke çapında görkemli bir veda töreni düzenlenmesi
23 yıllık büyük bir dönemin sonu
Hatırlatmak gerekirse, Cristiano Ronaldo 2003'ten 2026'ya kadar Portekiz milli takımının formasını giydi, 234 maça çıktı ve rakip fileleri 146 kez havalandırarak milli takımlar düzeyinde mutlak bir rekor kırdı. Guardiola'nın bu açıklaması, Ronaldo etrafındaki son tartışmaların gölgesinde dünya futbol kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Sizce Portekiz Futbol Federasyonu, Pep Guardiola'nın önerisini dikkate alıp Cristiano Ronaldo için özel bir veda maçı düzenlemeli mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Guardiola'nın bu önemli sözlerini dünya futbolu taraftarlarıyla hemen paylaşın!
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