Ünlü İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, Portekizli efsanevi golcü Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerinin sonu hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Guardiola'ya göre, son aylarda yaşanan tatsız olaylara ve anlaşmazlıklara rağmen, Ronaldo, Portekiz milli takımından büyük bir saygı, hürmet ve törenle uğurlanmalıdır.

«Bir futbolcunun kariyeri son aylara bakılarak değerlendirilmez»

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun Romario TV yayınına dayandırdığı habere göre, Pep Guardiola tüm Portekiz halkının kaptanlarına sevgi göstermesi gerektiğini vurguladı:

«Bunun için görkemli bir tören düzenlenmeli. Ronaldo, tüm Portekiz halkının sevgisini hissetmeli. Yaşadığı olayları unutmalı. Bir futbolcunun kariyeri son birkaç aya bakılarak değerlendirilemez. Büyükler büyük sahnede veda etmeli. O bunu hak ediyor.» — dedi Pep Guardiola.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz milli takımındaki tarihi başarıları