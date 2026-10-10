27 yaşındaki gencin kalbinde pıhtı bulundu

Sosyal medyada tıbbi muayeneden geçen 27 yaşındaki bir gencin kalp ultrasonu görüntülerini içeren bir video yayıldı. Videoda, 1999 doğumlu hastanın kalbinde bir trombüs, yani kan pıhtısı tespit edildiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre genç, doktorla yaptığı görüşmede son günlerde nefes darlığı, soluk soluğa kalma ve aşırı yorgunluk gibi belirtilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Pıhtı, çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşabilir. Enerji içeceklerinin aşırı tüketiminin kalp atış hızını artırabileceği ve kan basıncını etkileyebileceği göz ardı edilemez. Ancak bu hastadaki pıhtının nedeninin enerji içecekleri olduğuna dair henüz doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Uzmanlar, sağlıkta meydana gelen değişiklikleri göz ardı etmemenin önemini vurguluyor. Nedensiz yere aşırı yorgunluk, nefes darlığı veya göğüs ağrısı yaşanması durumunda tıbbi yardım alınmalıdır. Eğer ani ve şiddetli nefes darlığı veya göğüs ağrısı oluşursa, derhal acil servis çağrılmalıdır.