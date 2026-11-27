Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Başkanı David Lappartient bu gece resmi bir ziyaret için Özbekistan'ın başkentine ulaştı. Üst düzey konuk, İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Spor Bakanlığı, Milli Olimpiyat Komitesi ve Özbekistan Bisiklet Federasyonu yetkilileri tarafından törenle karşılandı.

Ziyaret programı ve iş birliği beklentileri

Seyahat kapsamında UCI başkanının ülkemizdeki bu spor dalını popülerleştirmeye yönelik reformları yakından tanıması ve önemli görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor:

Alan Planlanan etkinlikler ve hedefler Altyapı incelemesi Özbekistan'da bisiklet sporunu geliştirmek için yürütülen çalışmaların ve inşa edilen modern spor tesislerinin incelenmesi Uluslararası iş birliği Özbekistan ile Uluslararası Bisiklet Birliği arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmeye yönelik resmi görüşmelerin yapılması Yeni girişimler Taşkent'te Dünya Bisiklet Merkezi'nin bölgesel şubesinin kurulması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konularının görüşülmesi

Sizce Uluslararası Bisiklet Birliği ile iş birliğinin genişlemesi, Özbek bisikletçilerin uluslararası müsabakalardaki sonuçlarına nasıl bir ivme kazandırır?

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