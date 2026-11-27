Özbekistan Süper Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Buxoro kendi sahasında Mash’al takımını ağırladı ve maç 2-2'lik skorla berabere sonuçlandı.

Maçın kronolojisi ve goller

Mücadele boyunca ev sahibi ekip iki kez öne geçmesine rağmen, Muborak temsilcisi her seferinde skoru dengelemeyi başardı:

35. dakika (1-0): Shahzod Ubaydullayev, Velko Filipovich'in asistiyle perdeyi açan golü kaydetti.

41. dakika (1-1): Humoyun Murtozayev devre arasına girerken skoru eşitledi.

56. dakika (2-1): İkinci yarının başında Sherzod Esanov, Vladimir Rodich'in pasını değerlendirerek Buxoro'yu tekrar öne geçirdi.

76. dakika (2-2): Komiljon Tojiddinov, Tohir Toxtasinov'un pasını gole çevirerek maçın sonucunu belirledi.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu beraberliğin ardından takımların Süper Lig puan durumundaki yerleri şu şekilde oluştu:

Takım 29. hafta sonunda toplanan puan Ligdeki konumu Buxoro 44 puan 7. sırada yer alıyor Mash’al 6 puan Son sırada kaldı

Maç raporu

Süper Lig. 29. Hafta: Buxoro — Mash’al 2:2

Goller: Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).

Sarı kartlar: Muxtorov (18), Boshnyak (35), Kacharava (82).

Buxoro kadrosu: Hamroyev, Filipovich (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Roziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladovich, Rodich.

Mash’al kadrosu: Rusanov, Akramov, Boshnyak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), Toxtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.

Sizce Buxoro son haftalarda puan kaybetmeseydi sezonu ilk beşte bitirme şansına sahip olur muydu?

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