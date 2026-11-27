İlk yarıda İtalyanlar üstünlük sağlasa da, ikinci yarıda Sergey Chigodayev öğrencileri rakip kalede birçok tehlikeli pozisyon yarattı:

«Elde ettiğimiz sonuçtan ve gruptaki tüm maçları kazanarak birinci sırada yer almamızdan dolayı çok gururluyuz. Bugün ilk yarıyı harika geçirdik, oyunumuzu sahaya yansıttık ve maçı istediğimiz gibi yönlendirdik. Ancak ikinci yarıdaki kırmızı kart planlarımızı zorlaştırdı. Bu bizi zor bir duruma soktu. Buna rağmen galibiyeti korumayı başardık. Genel olarak oynadığımız üç maçtaki performansımızdan çok memnunuz», — dedi Daniele Franceschini .

Daniele Franceschini, grup aşamasını yüzde yüzlük bir sonuçla tamamlamaktan gurur duyduğunu ifade etti:

Katar'da düzenlenen U-17 Dünya Kupası'nın 3. turu kapsamında Özbekistan U-17 milli takımını 3:1 mağlup eden İtalya U-17 teknik direktörü Daniele Franceschini maç sonrasında izlenimlerini paylaştı. İtalya Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer alan habere göre uzman isim, takımının ilk yarıdaki oyunundan tamamen memnun kaldığını, ancak devre arasından sonraki kırmızı kartın oyun senaryosunu değiştirdiğini belirtti.

«Özbekistan çok iyi bir takım»: İtalyan teknik direktör Özbek futbolcuları değerlendirdi

Ayrıca okuyun · 24 Kasım «Özbekistan çok iyi bir takım»: İtalyan teknik direktör Özbek futbolcuları değerlendirdi

7. dakika (1:0): Tommaso Casagrande, İtalya milli takımını öne geçirdi.

31. dakika (2:0): Federico Croci, penaltı vuruşunu gole çevirdi.

45+2. dakika (3:0): İlk yarının uzatma dakikalarında Tomas Corigliano farkı üçe çıkardı.

66. dakika (Kırmızı kart): İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Cassano, ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

75. dakika (3:1): Ravshanbekov'un sağ kanattan ortasını Suhrob Sodirjonov kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı ikiye indirdi.

Son dakikalardaki gerilim: İtalya Futbol Federasyonu raporunda belirtildiği üzere, golden sonra Özbek futbolcular daha da aktifleşti — 78. dakikada Erkinov'un şutunu rakip kaleci kurtarırken, 90+4. dakikada Oktamboyev'in tehlikeli kafa vuruşunu kaleci Carlo Galliera büyük zorlukla önledi.

Maçın en iyi oyuncusu olarak İtalya milli takımı orta saha oyuncusu Gioele Zampetti seçildi.

«E» grubundaki son durum ve play-off ihtimalleri

Sıra Milli Takım Puan Grup aşaması sonucu 1 İtalya 9 puan Son 16 turuna doğrudan yükseldi 2 Fildişi Sahili 6 puan Son 16 turuna doğrudan yükseldi 3 Özbekistan 3 puan Averaj 8:7 — play-off kaderi diğer grupların sonuçlarına bağlı 4 Jamaika 0 puan Turnuvaya veda etti

Turnuva yönetmeliğine göre, 12 grubun her birinden birinci ve ikinci olan takımların yanı sıra, üçüncü olanlar arasından en iyi sonuçları alan sekiz milli takım Son 16 turunayükselecek. Özbekistan genç milli takımının bir üst tura çıkıp çıkmayacağı bugün, 27 Kasım günü grup aşamasındaki diğer maçlar tamamlandıktan sonra kesinleşecek.

Sizce 8:7 averaj ve 3 puanla Özbekistan U-17 milli takımı, en iyi üçüncüler arasında son 16 turuna kalabilir mi?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu ile Katar'daki Dünya Kupası haberlerini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!