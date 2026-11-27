Karşi'nin Nasaf futbol kulübü, Fransa'nın ünlü Marsilya kulübünün gelişim, uluslararası ve stratejik girişimler direktörü Gianluca Santanello'yuresmi bir ziyaretle ağırladı.

Ziyaretin detayları ve görüşmeler

Konuk, ziyaret sırasında Karşi ekibinin modern altyapısını inceledi ve kulüp yönetimiyle önemli konular üzerine fikir alışverişinde bulundu:

Konu Yapılan çalışmalar ve görüşmeler Altyapı incelemesi Gianluca Santanello, Nasaf futbol akademisi, kızlar akademisi ve A takım antrenman tesislerindeki imkanları inceledi Görüşme konuları Kulüp yönetimiyle gençlik futbolunun geliştirilmesi, modern futbol metodolojisi ve uluslararası iş birliği perspektifleri ele alındı Görüşmenin sonucu Görüşme sonunda taraflar gelecekteki iş birliği adımları konusunda mutabık kaldı

Merkezi Stadyum'da uluslararası maç

Görüşmelerin ardından Marsilya temsilcisi, Karşi'deki Merkezi stadyumunu ziyaret ederek, AFC Şampiyonlar Ligi 2 müsabakası kapsamında Nasaf ile Bahreyn'in Al Khaldiya kulüpleri arasında oynanan maçı tribünden takip etti.

Nasaf futbol kulübü, Marsilya temsilcisine gösterdiği yoğun ilgi ve verimli görüşme için teşekkürlerini iletti.

Sizce Fransa'nın Marsilya kulübü ile kurulacak uluslararası iş birliği, Nasaf akademisi öğrencilerinin Avrupa futboluna açılmasına nasıl bir ivme kazandırır?

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