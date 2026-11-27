Marsilya temsilcisi, Karşi'de Nasaf ile iş birliği planlarını görüştü
Karşi'nin Nasaf futbol kulübü, Fransa'nın ünlü Marsilya kulübünün gelişim, uluslararası ve stratejik girişimler direktörü Gianluca Santanello'yuresmi bir ziyaretle ağırladı.
Ziyaretin detayları ve görüşmeler
Konuk, ziyaret sırasında Karşi ekibinin modern altyapısını inceledi ve kulüp yönetimiyle önemli konular üzerine fikir alışverişinde bulundu:
Konu
Yapılan çalışmalar ve görüşmeler
Altyapı incelemesi
Gianluca Santanello, Nasaf futbol akademisi, kızlar akademisi ve A takım antrenman tesislerindeki imkanları inceledi
Görüşme konuları
Kulüp yönetimiyle gençlik futbolunun geliştirilmesi, modern futbol metodolojisi ve uluslararası iş birliği perspektifleri ele alındı
Görüşmenin sonucu
Görüşme sonunda taraflar gelecekteki iş birliği adımları konusunda mutabık kaldı
Merkezi Stadyum'da uluslararası maç
Görüşmelerin ardından Marsilya temsilcisi, Karşi'deki Merkezi stadyumunu ziyaret ederek, AFC Şampiyonlar Ligi 2 müsabakası kapsamında Nasaf ile Bahreyn'in Al Khaldiya kulüpleri arasında oynanan maçı tribünden takip etti.
Nasaf futbol kulübü, Marsilya temsilcisine gösterdiği yoğun ilgi ve verimli görüşme için teşekkürlerini iletti.
Sizce Fransa'nın Marsilya kulübü ile kurulacak uluslararası iş birliği, Nasaf akademisi öğrencilerinin Avrupa futboluna açılmasına nasıl bir ivme kazandırır?
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