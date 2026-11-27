Güney Kore'de doğum oranlarının düşmesi, köy okullarındaki öğrenci sayısının hızla azalmasına neden oluyor. Bu okullardan birinde, boş kalan sınıfları doldurmak ve yaşlıların çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için beklenmedik bir karar alındı. Konuyla ilgili haberi SBS Korean duyurdu.

2019 yılında Cholla-namdo bölgesinin Kangjin ilçesinde bulunan Tegu İlkokulu'nda sadece 22 öğrenci kalmıştı. Oysa 1980'lerde okulun her sınıfında yaklaşık 90 çocuk eğitim görüyordu.

Birinci sınıfa kaydolacak çocuk bulunamayınca, okul yönetimi okuma yazma öğrenmek isteyen yaşlı kadınları okula davet etti. Sonuç olarak, 56 ile 80 yaşları arasındaki sekiz kadın birinci sınıf öğrencisi oldu.

Çoğu, çocukluğunda okula gitme imkânı bulamamıştı. O dönemde bazı aileler kız çocuklarından ev işlerine bakmalarını ve kardeşleriyle ilgilenmelerini beklerken, eğitim konusunda erkek çocuklarına öncelik veriliyordu.

Bunlar arasında 70 yaşındaki Hwang Wol-gyum da vardı. Kendisi, okul çantasını takıp derse gitmenin çocukluğundan beri hayali olduğunu söyledi. Şimdi ise bu hayalini gerçekleştirme fırsatı buldu.

Yaşlı öğrenciler yeni bilgileri büyük bir ilgiyle öğrendiler. Öğretmenleri, öğrencilerin ek ödevler isteyerek derslere aktif bir şekilde katıldıklarını özellikle belirtti.

Bu olay, insanın öğrenme azmi için yaşın bir engel olmadığını bir kez daha kanıtladı.