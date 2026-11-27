Tac Mahal çevresinde yüzlerce maymun toplandı: turistler tehlike altında (video)
Hindistan'ın Agra şehrinde bulunan ünlü Tac Mahal kompleksi çevresinde çok sayıda maymun toplandı. Sosyal medyada yayılan videolarda hayvanların Doğu, Batı ve Kraliyet kapıları yakınında sürüler halinde dolaştığı görülüyor.
Bazı yerel ve yabancı yayınlar, kompleks çevresinde yaklaşık 500 maymunun toplandığını bildirdi. Ancak kesin sayıları resmi olarak açıklanmadı.
Bildirildiğine göre maymunlar, turistlerin ellerindeki yiyecekleri ve kişisel eşyaları kapıp kaçıyor. Bazı durumlarda ise ziyaretçilere saldırıp onları ısırıyorlar. Bu durum, Tac Mahal'e gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliği konusunda endişeleri artırdı.
NDTV'nin haberine göre, Eylül ayında maymunların ısırdığı iki turist hastaneye kaldırıldı. Bunlardan biri 83 yaşındaki Brezilyalı bir turistti. The Independent ise Temmuz ayı sonundan bu yana en az yedi turistin maymun saldırısına uğradığını kaydetti.
Sorunun çözümünün, sorumlu kurumlar arasındaki iş birliğinin yetersizliği nedeniyle zorlaştığı belirtiliyor. Maymunların yakalanması ve bölgeden uzaklaştırılması Agra Belediye Şirketi'nin sorumluluğundayken, Tac Mahal kompleksi içindeki turistlerin güvenliğinden Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumu sorumlu tutuluyor.
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