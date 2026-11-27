Hindistan'ın Agra şehrinde bulunan ünlü Tac Mahal kompleksi çevresinde çok sayıda maymun toplandı. Sosyal medyada yayılan videolarda hayvanların Doğu, Batı ve Kraliyet kapıları yakınında sürüler halinde dolaştığı görülüyor.

Bazı yerel ve yabancı yayınlar, kompleks çevresinde yaklaşık 500 maymunun toplandığını bildirdi. Ancak kesin sayıları resmi olarak açıklanmadı.

Bildirildiğine göre maymunlar, turistlerin ellerindeki yiyecekleri ve kişisel eşyaları kapıp kaçıyor. Bazı durumlarda ise ziyaretçilere saldırıp onları ısırıyorlar. Bu durum, Tac Mahal'e gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenliği konusunda endişeleri artırdı.