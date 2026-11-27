Özbek büyükusta Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu maçı öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısının başlamasını beklerken futbol maçı izliyordu. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), bu durumu Amerikalı büyükusta ve toplantı moderatörü Maurice Ashleytarafından anlatılan bir video ile paylaştı.

Masa altındaki telefon ve sükunet sembolü

Maurice Ashley'nin ifadelerine göre, Javohir Sindarov basın toplantısı öncesinde heyecanlanmak yerine masa altındaki telefonundan futbol maçı izliyordu. Uzmanlar, bu durumu Özbek satranççının dünya şampiyonluğu gibi kritik bir karşılaşma öncesinde bile ne kadar sakin ve rahat olduğunun çarpıcı bir örneği olarak nitelendirdi.

FIDE basın servisi bu videoyu sosyal medyada «Javohir Sindarov: sakin ve... futbol izliyor!» başlığıyla yayınladı.