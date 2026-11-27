Javohir Sindarov'un dünya şampiyonluğu maçı öncesindeki rahat tavrı ortaya çıktı
Özbek büyükusta Javohir Sindarov satranç dünya şampiyonluğu maçı öncesinde düzenlenen resmi basın toplantısının başlamasını beklerken futbol maçı izliyordu. Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE), bu durumu Amerikalı büyükusta ve toplantı moderatörü Maurice Ashleytarafından anlatılan bir video ile paylaştı.
Masa altındaki telefon ve sükunet sembolü
Maurice Ashley'nin ifadelerine göre, Javohir Sindarov basın toplantısı öncesinde heyecanlanmak yerine masa altındaki telefonundan futbol maçı izliyordu. Uzmanlar, bu durumu Özbek satranççının dünya şampiyonluğu gibi kritik bir karşılaşma öncesinde bile ne kadar sakin ve rahat olduğunun çarpıcı bir örneği olarak nitelendirdi.
FIDE basın servisi bu videoyu sosyal medyada «Javohir Sindarov: sakin ve... futbol izliyor!» başlığıyla yayınladı.
Javohir Sindarov'un futbola olan tutkulu ilgisi
Büyükustanın futbola olan ilgisi birçok kişi tarafından biliniyor:
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Favori kulübü ve futbolcusu
Daha önce İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda Barcelona kulübü ve Lionel Messihayranı olduğunu belirtmişti.
Dünya Kupası 2026 izlenimleri
Özbek satranççı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Özbekistan Milli Takımını bizzat desteklemek için Kuzey Amerika'ya gittiğini açıklamıştı.
Cenevre'deki mevcut maç
Javohir Sindarov 24 Kasım'dan beri İsviçre'nin Cenevre şehrinde, mevcut dünya şampiyonu Dommaraju Gukeshile dünya şampiyonluğu maçıyapıyor.
Sizce Javohir Sindarov'un bu denli güçlü zihinsel sükuneti ve baskı altında ezilmemesi, mevcut dünya şampiyonu Gukesh'e karşı oynadığı maçta ona nasıl bir avantaj sağlar?
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