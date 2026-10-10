Yeni Zelanda'da görünüşüyle dikkat çeken sıra dışı bir elma bulundu

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde görünüşüyle dikkat çeken sıra dışı bir elma bulundu. Meyvenin bir tarafı kırmızı, diğer tarafı ise sarı renkte olup sanki iki farklı renge kasten boyanmış gibi görünüyor.

Nadir elma, şehrin Mairehau bölgesinde bulunan “Sunshine Corner Market” adlı dükkana getirilen “Red Braeburn” cinsi meyveler arasında çıktı. Kabuğundaki renklerin neredeyse net bir sınırla ayrılmış olması müşterileri hayrete düşürdü.

Uzmanlar bu tür sıra dışı meyveleri “kimera elma” olarak adlandırıyor. Bu fenomen, meyvenin yapısında genetik özellikleri farklı olan hücrelerin bulunmasıyla açıklanıyor. Haberlerde, bu tür elmaların son derece nadir olduğu, hatta milyonlarca meyve arasında bir tane bulmanın bile zor olduğu vurgulanıyor.

Dükkan sahibi, uzun yıllardır meyve ticaretiyle uğraşmasına rağmen bugüne kadar böyle bir elmayla karşılaşmadığını söylüyor. Elmanın sıra dışı görünüşü müşterilerde büyük ilgi uyandırdı: Kimileri fotoğraf çekerken, kimileri de kendi gözleriyle görmek için aile üyelerini getiriyor.

Elma şu anda tazeliğini koruması için buzdolabına yerleştirildi. Dükkan yönetimi, onu nadir bir parça olarak saklamak mı yoksa içinin de iki farklı renkte olup olmadığını anlamak için kesmek mi gerektiği konusunda henüz nihai bir karar vermedi.