Tarihi rövanş bekleniyor: Diyora Keldiyorova ve Uta Abe tekrar karşılaşabilir
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda efsanevi Japon judocu Uta Abe'yi mağlup ederek tüm dünyayı şaşkına çeviren Özbek Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova bir kez daha en dişli rakibiyle aynı tatamide buluşacak.
Edinilen bilgilere göre, her iki yıldız da 5-6 Aralık tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek prestijli Grand Slam (Grand Slam) turnuvasına katılmak için resmen kayıt yaptırdı.
Tokyo tatamisindeki heyecan ve temel detaylar
Sıklet: Her iki sporcu da kadınlar -52 kg sıkletinde madalya mücadelesi verecek.
Kritik karşılaşma: Uta Abe kendi evinde, Tokyo seyircisinin önünde Paris Olimpiyatları'ndaki sansasyonel mağlubiyetin rövanşını almaya çalışacak; Diyora Keldiyorova ise üstünlüğünü bir kez daha kanıtlama fırsatı bulacak.
Turnuva ve katılımcılar hakkında kısa bilgi
Göstergeler
Detaylar
Müsabaka
Tokyo Grand Slam (Grand Slam) turnuvası
Tarih
5-6 Aralık
Yer
Tokyo, Japonya
Sıklet
Kadınlar, -52 kg
Ana yıldızlar
Diyora Keldiyorova — Uta Abe
Sizce Diyora Keldiyorova ve Uta Abe Tokyo tatamisinde tekrar karşılaşırlarsa, temsilcimiz Japon rakibini kendi vatanında da mağlup edebilir mi?
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