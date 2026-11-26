Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda efsanevi Japon judocu Uta Abe'yi mağlup ederek tüm dünyayı şaşkına çeviren Özbek Olimpiyat şampiyonu Diyora Keldiyorova bir kez daha en dişli rakibiyle aynı tatamide buluşacak.

Edinilen bilgilere göre, her iki yıldız da 5-6 Aralık tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek prestijli Grand Slam (Grand Slam) turnuvasına katılmak için resmen kayıt yaptırdı.

Tokyo tatamisindeki heyecan ve temel detaylar