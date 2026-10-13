Bali'de benzin kıtlığı nedeniyle yüzlerce scooter kuyruğu oluştu (video)

·5·Dünya
Bali'de benzin kıtlığı nedeniyle yüzlerce scooter kuyruğu oluştu (video)

Dünyanın en popüler turizm merkezlerinden biri olan Endonezya'nın Bali adasında ciddi bir yakıt kıtlığı yaşandı. Yerel akaryakıt istasyonlarına yapılan sevkiyatlardaki aksamalar nedeniyle ada genelinde benzin almak için yüzlerce, hatta binlerce kişiden oluşan devasa kuyruklar oluştu.

Durumu yansıtan video ve fotoğraflarda, akaryakıt istasyonlarının önünde ağırlıklı olarak scooter ve motosiklet sürücülerinin yolları tamamen doldurduğu ve saatlerce sıra beklediği açıkça görülüyor.

Kıtlığın nedenleri: Sevkiyattaki aksamalar

Adadaki karmaşık durum şu faktörler nedeniyle daha da kötüleşti:

  • Geciken lojistik: Bali adasına yakıt taşıyan araçların ve tankerlerin seferlerindeki gecikmeler sonucunda benzin istasyonlarındaki stoklar tükendi;

  • Kitlesel panik: Stokların azaldığına dair haberlerin yayılmasıyla birlikte yerel halk ve binlerce yabancı turist, araçlarının depolarını doldurmak için istasyonlara akın etmeye başladı;

  • Ulaşım sisteminin felç olması: Adadaki ana ulaşım aracı moped ve scooterlar olduğu için yakıtsız kalma riski, günlük yaşamı ve turizm faaliyetlerini ciddi şekilde sekteye uğrattı.

Akaryakıt istasyonlarındaki durum: İki tekerlekli araç trafiği

Sosyal medyada yayılan görüntüler, adadaki durumun ne kadar ciddileştiğini gözler önüne seriyor:

  • İstasyonların girişleri ve yan yollar yüzlerce motosikletle dolup taştı, yaya veya araçla geçiş neredeyse imkansız hale geldi;

  • İnsanlar sıcak havaya rağmen yakıt pompalarının önünde sıra beklemek zorunda kalıyor;

  • Bazı istasyonlarda limit uygulamasına gidildiği veya yakıtın tükenmesi nedeniyle faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu gözlemleniyor.

Şu anda ada yönetimi ve tedarikçi şirketler, lojistik sorununu acilen çözmek ve Bali'ye ek yakıt sevkiyatı yapmak için hızlı önlemler alıyor.

BaliYakıt KıtlığıScooterMotosikletEndonezya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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