ABD, 5 yaşından büyük göçmen çocuklara ülkeyi terk etmeleri için 3 bin dolar teklif ediyor

·9·Dünya
ABD, 5 yaşından büyük göçmen çocuklara ülkeyi terk etmeleri için 3 bin dolar teklif ediyor

ABD hükümeti, ülkeyi gönüllü olarak terk etmeyi kabul eden 5 yaşından büyük göçmen çocuklara 3 bin dolar teklif ediyor. Bloomberg Law'un haberine göre bu durum, göçmenlik mahkemelerinde süreci devam eden bazı çocuklara sunuluyor.

Habere göre, bu teklifler bazı durumlarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) avukatları tarafından, bazı durumlarda ise hakimler tarafından çocuklara gönüllü geri dönüş seçeneği olarak sunuluyor.

İnsan hakları savunucuları, bu tekliflerin bazı çocuklara ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan, hatta bazen hukuki destek almadan yapıldığını belirtiyor. Çocukların, sığınma hakkı veya diğer koruma önlemlerinden vazgeçmenin hukuki sonuçlarını tam olarak anlamadan bu kararı vermelerinden endişe ediliyor.

2025 yılında da ABD yönetiminin, ülkeye ebeveynsiz veya yasal vasisiz gelen 14 yaş ve üzeri göçmen çocuklara ülkelerine gönüllü dönmeleri için 2.500 dolar teklif ettiği bildirilmişti.

İnsan hakları savunucuları, yeni teklifin çocuklar üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. ABD yetkilileri ise Bloomberg Law'un yorum talebine henüz yanıt vermedi.

ABDGöçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE)Bloomberg LawGöçmen ÇocuklarGönüllü Geri Dönüş
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Gülümsemenin ardındaki tuzak: Rusya'da göçmenlere yönelik yeni rüşvet tuzağıGülümsemenin ardındaki tuzak: Rusya'da göçmenlere yönelik yeni rüşvet tuzağı18 Eylül 07:50Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)22 Eylül 09:25Mısır, Özbekistan vatandaşları için yaş sınırı, nakit para şartı ve yeni vize düzenlemesini duyurduMısır, Özbekistan vatandaşları için yaş sınırı, nakit para şartı ve yeni vize düzenlemesini duyurdu9 Ekim 10:13Rusya'da göçmenler için telefon zorunlu mu? Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptıRusya'da göçmenler için telefon zorunlu mu? Özbekistan Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı17 Temmuz 11:50Vladimir Putin göç konusunda yeni katı kuralları duyurduVladimir Putin göç konusunda yeni katı kuralları duyurdu10 Eylül 16:12Pentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değiştiPentagon askerler için testosteron taramasını başlattı — ardından karar değişti5 Eylül 11:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi