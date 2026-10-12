ABD, 5 yaşından büyük göçmen çocuklara ülkeyi terk etmeleri için 3 bin dolar teklif ediyor

ABD hükümeti, ülkeyi gönüllü olarak terk etmeyi kabul eden 5 yaşından büyük göçmen çocuklara 3 bin dolar teklif ediyor. Bloomberg Law'un haberine göre bu durum, göçmenlik mahkemelerinde süreci devam eden bazı çocuklara sunuluyor.

Habere göre, bu teklifler bazı durumlarda Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) avukatları tarafından, bazı durumlarda ise hakimler tarafından çocuklara gönüllü geri dönüş seçeneği olarak sunuluyor.

İnsan hakları savunucuları, bu tekliflerin bazı çocuklara ebeveynleri veya yasal vasileri olmadan, hatta bazen hukuki destek almadan yapıldığını belirtiyor. Çocukların, sığınma hakkı veya diğer koruma önlemlerinden vazgeçmenin hukuki sonuçlarını tam olarak anlamadan bu kararı vermelerinden endişe ediliyor.

2025 yılında da ABD yönetiminin, ülkeye ebeveynsiz veya yasal vasisiz gelen 14 yaş ve üzeri göçmen çocuklara ülkelerine gönüllü dönmeleri için 2.500 dolar teklif ettiği bildirilmişti.

İnsan hakları savunucuları, yeni teklifin çocuklar üzerinde baskı oluşturabileceği konusunda uyarıyor. ABD yetkilileri ise Bloomberg Law'un yorum talebine henüz yanıt vermedi.