Suudi Arabistan havaalanı bir haftada dördüncü kez saldırıya uğradı (video)

Suudi Arabistan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı bir kez daha saldırı hedefi oldu. Son günlerde tekrarlanan saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar var. Bu bilgi Reuters tarafından aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, 11 Ekim'deki saldırıda bir Pakistan vatandaşı hayatını kaybetti, en az 11 kişi yaralandı. Havalimanı altyapısı da zarar gördü. Çoğunlukla iç hat uçuşlarına hizmet veren 3. ve 4. terminaller hedef alındı ve olay sonrası bölgede yangın çıktı.

Kaynağa göre havalimanı, son beş gün içinde dört kez saldırıya uğradı. 10 Ekim'deki füze saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu. Önceki saldırıda 13 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı bildirilmişti. Kurbanlar arasında sekiz farklı ülke vatandaşı bulunurken, yaralılar arasında iki Özbekistan vatandaşının da olduğu belirtilmişti.

Ayrıca Suudi yetkililer, 11 Ekim günü Dammam yakınlarındaki Kral Fehd Uluslararası Havalimanı'na ve Saudi Aramco petrol şirketinin iki tesisine de saldırı düzenlendiğini açıkladı. Reuters'a konuşan bir yolcu, havalimanında park halindeki birkaç uçağın yakınındaki piste bir merminin düştüğünü ve yangın çıktığını söyledi.

Saldırılar Yemenli Husiler ile ilişkilendiriliyor. Husiler daha önce uçakları Suudi Arabistan hava sahasını terk etmeye çağırarak krallığı 'askeri operasyon bölgesi' ilan etmişti.

Olaylarla ilgili durumun gelişimi ve saldırıların sorumluluğunu kimin üstleneceği henüz netleşmiş değil.