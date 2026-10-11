Özbekistan, Riyad Havalimanı'na yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na Husiler tarafından düzenlenen saldırıyı sert bir şekilde kınadı. Bakanlık, 11 Ekim'de bu konuda resmi bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu saldırı sonucunda masum insanların hayatını kaybetmesinden ve sivillerin yaralanmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Bakanlık, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifalar temenni etti. Ayrıca Özbekistan, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve güvenliğini desteklediğini bir kez daha vurguladı.

Açıklamada, sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğu kaydedildi. Bu tür eylemlerin derhal durdurulması gerektiği özellikle belirtildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, tüm tarafları itidalli olmaya çağırarak bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasının önlenmesinin önemini vurguladı. Aynı zamanda, anlaşmazlıkların uluslararası hukuk ve BM Şartı ilkeleri doğrultusunda diyalog ve diplomatik yollarla çözülmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, Özbekistan'ın Suudi Arabistan halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanmasından yana olduğunu bir kez daha teyit etti.