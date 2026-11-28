Kazakistan sosyal ağlarında, bir düğün töreninde şarkı söyleyen gencin bir çocuğun göğsüne tekme attığı anları gösteren bir video yayıldı. Olayın Kırgızistan'da gerçekleştiği öğrenildi. Olayla bağlantılı 17 yaşındaki genç para cezasına çarptırıldı. Bu bilgi Nur.kz tarafından aktarıldı.

Belirtilenlere göre olay, 25 Kasım'da Kırgızistan'ın Çuy bölgesindeki Sokuluk köyünde meydana geldi. Videoda iki çocuğun şarkıcının performansını engellediği görülüyor. Bunun üzerine genç, çocuklardan birinin göğsüne sert bir tekme attı. Darbenin etkisiyle çocuk yere düştü.

Çuy Bölgesi İçişleri Müdürlüğü basın servisinden yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gencin kimliği tespit edildi. Gencin 17 yaşında olduğu belirlendi.

Hakkında, Kırgızistan Kabahatler Kanunu'nun 126. maddesi uyarınca 'küçük çaplı holiganlık' suçlamasıyla tutanak tutuldu.

Dava dosyası Sokuluk Bölge Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme kararıyla gence para cezası verildi.