Kazakistan'ın Mangistau bölgesinde iki kişi, şişme botla Hazar Denizi'ne sürüklendi. Kurtarma ekipleri onları kıyıdan 3 kilometre açıkta bularak güvenli bir şekilde karaya çıkardı. Bu bilgi Nur.kz tarafından aktarıldı.

Bakanlığın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre, olay bugün Tupkaragan ilçesi sınırlarında meydana geldi. Denizde yükselen şiddetli dalgalar nedeniyle şişme botta bulunan iki yetişkin açık denize doğru sürüklendi.

Olayla ilgili ihbarın alınmasının ardından kurtarma ekipleri derhal bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarını başlattı.

Kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda iki kişi kıyıdan 3 kilometre açıkta bulundu ve güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan kişilerin tıbbi yardıma ihtiyacı olmadı.

Bununla birlikte, su güvenliği kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kazakistan İdari Suçlar Kanunu'nun 412. maddesi uyarınca haklarında işlem yapıldı. Her birine idari tutanak tutularak para cezası verildi.