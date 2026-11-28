Fransız Paris Saint-Germain kulübü, Madrid'in Real Madrid takımının kanat oyuncusu Vinícius Júnior’ü transfer etme planından vazgeçti. Bu haberi ünlü futbol muhabiri Fabrizio Romano sosyal medya hesaplarından duyurdu.

PSG yıldız değil, gelecek vadeden genç yetenekler arıyor

Kaynağa göre, Paris ekibi sakatlanan kanat oyuncularının (Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué) yerini doldurmak amacıyla kadrosuna yeni bir kanat oyuncusu katmak istiyor. Ancak kulüp yönetimi ve teknik direktör Luis Enrique, Vinícius seviyesinde hazır bir süper yıldızı transfer etmeyi hedeflemiyor.

Aksine PSG, uzun vadede takıma katkı sağlayacak, gelişim potansiyeli yüksek genç bir futbolcuyu kadrosuna katmayı tercih ediyor. Bu durumdan hareketle, Brezilyalı hücum oyuncusunun büyük olasılıkla Real Madrid'den ayrılmayacağı ve kariyerine İspanya'nın başkentinde devam edeceği söylenebilir.

Durum detayları

Göstergeler Resmi ve içeriden bilgiler Aday olarak gösterilen kulüp Paris Saint-Germain (Fransa) Kulübün resmi duruşu Vinícius Júnior’ü transfer etmek için bir girişimde bulunulmayacak PSG'nin transfer stratejisi Yıldız futbolcu değil, uzun vadede fayda sağlayacak genç bir kanat oyuncusu aranıyor Futbolcunun geleceği Büyük olasılıkla Real Madrid kadrosunda kalacak Kaynak Fabrizio Romano

Sizce Vinícius Júnior, Real Madrid'de kalarak kariyerinin sonuna kadar 'Eflatun-Beyazlılar'ın formasını mı terletecek, yoksa gelecekte başka bir lige mi adım atacak?

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