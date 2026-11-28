Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Dakshineswar tren istasyonunda, 11 bin voltluk yüksek gerilim hattı yerel bir yolcu treninin üzerine koptu. Olay sonucunda şiddetli kıvılcımlar oluştu ve istasyonu duman kapladı. Konuyla ilgili haberi The Sunday Guardian duyurdu.

Elektrik hattının trenle temas etmesi sonucu çevresinde güçlü kıvılcımlar ve parlak ışık patlamaları meydana geldiği belirtildi. Olay yerindeki duman ve beklenmedik patlamalar, trendeki yolcular ve platformda bekleyen insanlar arasında paniğe yol açtı.

Sosyal medyada yayılan videolarda, elektrik kıvılcımlarının defalarca çaktığı, dumanların yükseldiği ve insanların güvenli bir yere çekilmeye çalıştığı görülüyor.

Olay nedeniyle tren seferlerinde geçici aksamalar yaşandı. Yetkililer elektrik akımını keserek arızayı gidermek ve yolcu güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldı.

İlk gelen bilgilere göre, olayda hayatını kaybeden veya yaralanan kimse bulunmuyor.

Bazı yayın organları, yolcuların yara almadan kurtulmasını trenin metal gövdesine bağlıyor. Metal gövde, elektrik yükünün dış yüzey boyunca dağılmasını sağlamış olabilir. Ancak bu durum, trendekilerin her koşulda güvende olacağı anlamına gelmiyor.

Uzmanlar, bu tür durumlarda yüksek gerilim hattına yaklaşılmaması, trenin dış kısımlarına dokunulmaması ve elektrik akımının kesildiği yetkililer tarafından doğrulanana kadar vagondan inmeye çalışılmaması gerektiğini vurguluyor.