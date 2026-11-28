Taşkent şehri boks Dünya Kupası final aşaması müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Prestijli turnuvada -65 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden Abdurahmon Mahmudjonov ilk turda Taylandlı deneyimli boksör Bunjong Sinsiriile ringe çıktı.

Hakem kararıyla Taylandlı boksör üstün geldi

Üç raunt süren mücadelede her iki boksör de aktif olmaya çalıştı. Ancak maç sonunda hakemler oybirliğiyle Taylandlı sporcunun galibiyetini ilan etti ve vatandaşımız 0:5 skoruyla mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.