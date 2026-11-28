Dünya Kupası: Abdurahmon Mahmudjonov ilk maçında Taylandlı rakibine mağlup oldu
Taşkent şehri boks Dünya Kupası final aşaması müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Prestijli turnuvada -65 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden Abdurahmon Mahmudjonov ilk turda Taylandlı deneyimli boksör Bunjong Sinsiriile ringe çıktı.
Hakem kararıyla Taylandlı boksör üstün geldi
Üç raunt süren mücadelede her iki boksör de aktif olmaya çalıştı. Ancak maç sonunda hakemler oybirliğiyle Taylandlı sporcunun galibiyetini ilan etti ve vatandaşımız 0:5 skoruyla mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.
Maç raporu ve temel istatistikler
İstatistikler
Resmi bilgiler
Turnuva ve yer
Boks Dünya Kupası (final aşaması) — Taşkent, Özbekistan
Aşama ve sıklet
İlk tur, erkekler, -65 kg
Eşleşme
Abdurahmon Mahmudjonov (Özbekistan) — Bunjong Sinsiri (Tayland)
Maç sonucu
0 : 5 (3 raunt sonunda Bunjong Sinsiri galip geldi)
Sizce Taşkent'te düzenlenen Dünya Kupası final aşamasında diğer sıkletlerdeki Özbek boksörler kaç altın madalya kazanabilir?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksörlerin Taşkent ringlerindeki performansını destekleyen yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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