Profesyonel kariyerinde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen İngiliz dövüşçü Muhammad Mokayev 2024 yılında UFC organizasyonundan yedi maçlık galibiyet serisiyle gönderilmişti. Buna rağmen 26 yaşındaki sporcu, dünyanın en prestijli ligine dönmeyi ana hedefi olarak belirlemediğini açıkladı.

«Onların tüm dövüşçülerini yendim»

Mokayev, sosyal medya hesabı üzerinden finansal açıdan UFC dışındaki şartlarının çok daha iyi olduğunu vurgulayarak şu açıklamayı yaptı:

«Dürüst olmak gerekirse, UFC'nin en genç şampiyonu olmayı hayal etmiştim ama şu anda organizasyon dışında on kat daha fazla kazandığım için artık umurumda değil. Onların tüm dövüşçülerini yendim, üstelik kariyerimin zirvesinde bile değildim», — diye yazdı Muhammad Mokayev.

Hatırlatmak gerekirse Mokayev, UFC bayrağı altındaki son maçında hakemlerin oybirliğiyle Manel Kape karşısında galip gelmişti (şu anda Kape'nin Ocak ayında sinek sıklet şampiyonluk kemeri için oktagona çıkması bekleniyor). Organizasyondan ayrıldıktan sonra Dağıstanlı dövüşçü profesyonel kariyerinde dört galibiyet daha elde etti ve Brave CF şampiyonluk kemerini kazandı.