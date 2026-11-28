Kazakistan şampiyonu Çimkent'in Ordabası kulübü elçisi, tanınmış iş insanı Beybit Alibekov İngiltere ziyareti kapsamında Manchester City forması giyen Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Husanov ile buluştu. Alibekov, Instagram hesabından Özbek futbolcuyla çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Premier Lig deneyimi ve dostane görüşme

Bu görüşme, Kazakistan'ın son şampiyonu temsilcilerinin İngiltere'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında gerçekleşti. Çimkent kulübü heyeti, ziyaret boyunca İngiltere Premier Lig takımlarının modern altyapısını ve organizasyonel deneyimlerini inceliyor. Dikkat çekici bir şekilde, Beybit Alibekov daha önce Londra'nın Chelsea kulübünde sakatlığından kurtulmaya çalışan Kazakistan milli takımı forveti Dastan Satpayev ile çekilmiş fotoğrafını da paylaşmıştı.

İş insanı, Husanov ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamamış olsa da sosyal medyada Özbek futbolcu ile Ordabası arasında olası bir iş birliği hakkında çeşitli spekülasyonlar yayılmaya başladı. Ancak taraflar arasında herhangi bir resmi görüşme yapılmadığı, görüşmenin tamamen dostane bir ortamda geçtiği ve Abdukodir Husanov'un misafirlere imzalı formasını hediye ettiği belirtildi.

Husanov'un Premier Lig'deki statüsü ve Ordabası'nın Özbek futboluyla bağlantılı tarihi

Kazak futbolseverler ve medya temsilcileri, 22 yaşındaki Özbek savunmacının 'City' forması altındaki performansını büyük bir ilgiyle takip ediyor. Öte yandan, Çimkent kulübünün tarihindeki zafer dolu anlar da doğrudan Özbek futbolcuların isimleriyle bağlantılı:

Başlık Temel Bilgiler Görüşmeye katılanlar Abdukodir Husanov (Manchester City) ve Beybit Alibekov (Ordabası kulübü elçisi) Görüşmenin amacı ve hediye Çimkent kulübü heyetinin Premier Lig altyapısını inceleme ziyareti; Husanov misafirlere imzalı formasını hediye etti Abdukodir Husanov'un kariyeri Ocak 2025'te Lens'ten Manchester City'ye transfer oldu (Premier Lig tarihindeki ilk Özbek oyuncu); sözleşmesi geçen yaz 30 Haziran 2031'e kadar uzatıldı Ordabası ve Özbek futbolu 2023 yılında ilk kez Kazakistan şampiyonu oldu (Özbekistanlı Şahboz Umarov ve Bobur Abduholikov büyük katkı sağladı) Çimkent kulübünün güncel durumu 2026 yılı Kazakistan Premier Ligi şampiyonu; gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek

Sizce Abdukodir Husanov'un Manchester City'deki başarılı kariyeri ve 2031'e kadar uzatılan sözleşmesi, Orta Asya futbolunun Avrupa'daki prestijini artırmaya nasıl katkı sağlıyor?

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