«O harika bir insan. Cristiano Ronaldo, çoğu insanın düşündüğü gibi biri değil. Bizden biriydi, iyi bir çocuktu. Otobüsün arkasında her zaman yan yana oturur, sürekli sohbet ederdik. Ayrıca çok şakacıdır!

Bugün bile bazen karşılaşıyoruz, hala aynı. Benim için o gerçek bir efsane. Ronaldo, bu gezegenin gördüğü en iyi futbolculardan biri. Ona daha fazla saygı duymalıyız. Cristiano her türlü saygıyı hak ediyor! Antrenmana her zaman herkesten önce gelir, en son o çıkardı», dedi Wesley Sneijder.