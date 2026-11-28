«O, sandığımdan farklı biri»: Sneijder, Real Madrid'deki Ronaldo anılarını anlattı
Madrid'in Real Madrid kulübünün ve Hollanda milli takımının eski orta saha oyuncusu Wesley Sneijder Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadığı dönemler hakkında sıcak açıklamalarda bulundu. Bu konu The Touchline tarafından haberleştirildi.
«Otobüsün arkasında yan yana otururduk, çok şakacıydı»
Hollandalı eski futbolcu, Ronaldo hakkında kamuoyunda oluşan bazı algıların gerçeği yansıtmadığını belirterek, onun alçakgönüllülüğüne ve çalışkanlığına vurgu yaptı:
«O harika bir insan. Cristiano Ronaldo, çoğu insanın düşündüğü gibi biri değil. Bizden biriydi, iyi bir çocuktu. Otobüsün arkasında her zaman yan yana oturur, sürekli sohbet ederdik. Ayrıca çok şakacıdır!
Bugün bile bazen karşılaşıyoruz, hala aynı. Benim için o gerçek bir efsane. Ronaldo, bu gezegenin gördüğü en iyi futbolculardan biri. Ona daha fazla saygı duymalıyız. Cristiano her türlü saygıyı hak ediyor! Antrenmana her zaman herkesten önce gelir, en son o çıkardı», dedi Wesley Sneijder.
Anılar ve iş birliği detayları
İstatistikler
Bilgiler
Görüş bildiren futbolcu
Wesley Sneijder (Real Madrid ve Hollanda milli takımı eski orta saha oyuncusu)
Övülen yıldız
Cristiano Ronaldo
Birlikte oynadıkları dönem
2009/10 sezonu, Madrid'in Real Madrid kulübü bünyesinde
Sneijder'in vurguladığı özellikler
Şakacı ve samimi bir insan, antrenmanlara herkesten önce gelip en son çıkan bir profesyonel
Kaynak
The Touchline
Sizce, Cristiano Ronaldo'nun bu denli yüksek profesyonelliği ve çalışkanlığı genç nesil futbolcular için ne kadar önemli bir örnek teşkil ediyor?
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