27 Kasım 2026 sabah saatlerinde Peru'nun Callao (Callao) bölgesinde silahlı ve maskeli suçlular, değerli yük taşıyan zırhlı bir araca saldırı düzenledi. Olay yerel saatle 06:30 civarında, başkent Lima yakınlarındaki Jorge Chávez Uluslararası Havalimanı'na giden Costa Verde (Costa Verde) otoyolunda meydana geldi.

30'dan fazla el ateş edildi: Saldırı nasıl gerçekleştirildi?

Edinilen bilgilere göre, 8 ila 10 arasındaki maskeli soyguncular, birkaç araç kullanarak siyah renkli zırhlı bir arazi aracının yolunu kesti. Ardından suçlular araca 30'dan fazla el ateş ederek camlarını kırdı ve içindeki altın külçeleri ile mücevherlerin bulunduğu bavul ve çantaları alarak kaçtı.

Çatışma sonucunda araçta bulunan iki kişi — 29 yaşındaki Hindistan vatandaşı Vijay Pagrani Iza ve 35 yaşındaki Peru vatandaşı Mari Natali Miranda Espinoza yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

Polis soruşturması ve önemli deliller

Peru Ulusal Polisi (PNP) soyguncuları yakalamak için özel bir arama operasyonu başlattı. Olayla ilgili detaylar şöyle:

Göstergeler Resmi ve ön bilgiler Tarih, saat ve yer 27 Kasım 2026, saat 06:30 — Callao bölgesi, Costa Verde otoyolu (Jorge Chávez Havalimanı yolu) Soyguncu sayısı ve yöntem 8–10 maskeli kişi birkaç araçla yolu kapatıp zırhlı araca 30'dan fazla el ateş etti Çalınan yük Altın külçeleri ve mücevher dolu bavul ve çantalar (tam değeri hesaplanıyor) Yaralılar Vijay Pagrani Iza (29 yaşında, Hindistan) ve Mari Natali Miranda Espinoza (35 yaşında, Peru) — durumları stabil Soruşturmadaki önemli izler Saldırıya katılan araçlardan birinin plakasının (daha önce silah kaçakçılığı ve suikast davalarında kayıtlı) tespit edildiği, kaçış sırasında terk edilen cep telefonlarının bulunduğu belirtildi

Sizce uluslararası havalimanına giden büyük bir otoyolda bu kadar organize ve cüretkar bir soygunun gerçekleşmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini göstermiyor mu?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünyadaki en sansasyonel suç olaylarını takip eden sevdiklerinizle bu haberi hemen paylaşın!