İsviçre'nin Cenevre şehrinde satranç tacı için FIDE Dünya Şampiyonası mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Özbek büyükusta Javokhir Sindarov ve son Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki dördüncü oyunda da taraflar yenişemedi.

34. hamlede konum tekrarı ile denge korundu

Bu karşılaşmada son şampiyon Gukesh Dommaraju beyaz, vatandaşımız Javokhir Sindarov ise siyah taşlarla oynadı. Dikkatli ve yüksek hassasiyetle geçen mücadelenin 34. hamlesine gelindiğinde, tahtadaki konumun üç kez tekrarlanması nedeniyle oyun beraberlikle sonuçlandı.

Böylece, geride kalan dört oyunun ardından dünya şampiyonluğu maçındaki genel skor tekrar eşitlenerek 2:2 haline geldi.