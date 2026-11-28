Satranç tacı için mücadele: Javokhir Sindarov ve Gukesh dördüncü oyunda da berabere kaldı
İsviçre'nin Cenevre şehrinde satranç tacı için FIDE Dünya Şampiyonası mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Özbek büyükusta Javokhir Sindarov ve son Dünya Şampiyonu, Hintli Gukesh Dommaraju arasındaki dördüncü oyunda da taraflar yenişemedi.
34. hamlede konum tekrarı ile denge korundu
Bu karşılaşmada son şampiyon Gukesh Dommaraju beyaz, vatandaşımız Javokhir Sindarov ise siyah taşlarla oynadı. Dikkatli ve yüksek hassasiyetle geçen mücadelenin 34. hamlesine gelindiğinde, tahtadaki konumun üç kez tekrarlanması nedeniyle oyun beraberlikle sonuçlandı.
Böylece, geride kalan dört oyunun ardından dünya şampiyonluğu maçındaki genel skor tekrar eşitlenerek 2:2 haline geldi.
Maç tutanağı ve bir sonraki oyunun detayları
İstatistikler
Resmi Bilgiler
Turnuva ve Yer
FIDE Dünya Şampiyonası — Cenevre, İsviçre
Katılımcılar
Javokhir Sindarov (Özbekistan) — Gukesh Dommaraju (Hindistan)
4. oyun taşları
Gukesh (beyaz) — Sindarov (siyah)
4. oyun sonucu
0,5 : 0,5 (34. hamlede konum tekrarı nedeniyle beraberlik)
Genel skor
2 : 2 (4 oyundan sonra)
Sıradaki 5. oyun
Yarın, 29 Kasım, Pazar, Taşkent saatiyle 19:00 başlayacak
Sizce yarın Taşkent saatiyle 19:00'da başlayacak beşinci oyunda Javokhir Sindarov beyaz taşların avantajını kullanarak öne geçebilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının gururu Javokhir Sindarov'un dünya tacı mücadelesini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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