Mevcut Dünya Satranç Şampiyonu, Hintli büyükusta Gukesh Dommaraju, Özbek yetenekli satranç oyuncusu Javokhir Sindarov'a karşı oynadığı ilk maç hakkındaki izlenimlerini paylaştı.

«Pozisyon sürekli olarak dengede göründü»

Gukesh, mücadelenin çok yüksek seviyede ve tavizsiz bir ruhla geçtiğini belirtti. Oyun sırasında küçük taktiksel ve konumsal sorunları çözmek zorunda kalsalar da, her iki büyükusta da kaliteli bir satranç sergiledi:

«Maç gerçekten çok yüksek seviyedeydi. Pozisyon sürekli olarak dengede göründü. Her zamanki gibi küçük sorunları çözmemiz gerekti. Ancak ikimiz de harika bir oyun çıkardık.» — dedi Gukesh Dommaraju (mevcut Dünya Şampiyonu).

İlk maçın analizi ve tarafların görüşleri