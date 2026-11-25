Birleşik Krallık Prens William ve eşi Kate Middleton'ın Norfolk kontluğundaki kır evine hırsızlık girişiminde bulunuldu. Olayın ardından polis iki kişiyi gözaltına aldı. Olay sırasında kraliyet ailesi üyelerinin evde olmadığı belirtildi. Reuters'ın yerel polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre durum bu şekilde.

Söz konusu yer, kraliyet ailesine ait Sandringham arazisi içinde bulunan Anmer Hall konutudur. Norfolk polisi, 23 Kasım akşamı saat 18:00 civarında bölgede şüpheli bir hareketlilik olduğuna dair ihbar aldı.

Bunun üzerine bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Aramalarda polis köpekleri, dronlar ve Ulusal Polis Hava Servisi'ne ait helikopterler kullanıldı. Sonuç olarak, mülk arazisinde hırsızlık ve izinsiz giriş şüphesiyle iki erkek şahıs yakalandı. Şüpheliler şu anda polis gözetiminde tutuluyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Polis açıklamasına göre, olay sırasında konut boştu. William ve Kate'in üç çocukları George, Charlotte ve Louis ile birlikte Windsor'daki diğer konutlarında oldukları bildirildi. Kensington Sarayı, güvenlik konularıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Bilgi olarak; Anmer Hall, 10 yatak odalı bir kır evi olup merhum Kraliçe II. Elizabeth tarafından 2011 yılında William ve Kate'e düğün hediyesi olarak verilmiştir. Aile, bu evi hafta sonları ve tatillerde kullanmaktadır. Konut arazisinde özel bir yüzme havuzu ve tenis kortu da bulunmaktadır.