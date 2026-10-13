Hapisteki ünlü rapçi ve yapımcı P. Diddy'nin etrafında neler oluyor?
ABD'li ünlü rapçi ve yapımcı P. Diddy (Sean Combs) cezasını çektiği hapishanede geçirdiği kafa travması nedeniyle acilen bir sağlık kuruluşuna kaldırıldı. TMZ portalının edindiği bilgilere göre olay, 10 Ekim Cumartesi gecesi meydana geldi.
Sanatçıya yapılan ilk müdahalenin ardından tekrar cezaevine gönderildi, ancak yaralanmanın nedeni hala gizemini koruyor.
Gece çağrısı ve gizemli yaralanmanın detayları
Olay yerinden alınan bilgilere göre tıbbi müdahale hızla gerçekleştirildi:
Gece 01:00 çağrısı: Ambulans, Sean Combs'un tutulduğu New Jersey'deki FCI Fort Dix hapishanesinden gece saat bir civarında ayrıldı;
Hayati tehlike yok: Doktorlar yaralanmanın rapçinin hayatını tehlikeye atmayacak düzeyde olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde hapishaneye geri getirildi; bilinci yerindeydi ve rahatça konuşabiliyordu;
Hukuki inceleme: Travmanın tam olarak hangi koşullarda gerçekleştiği henüz bilinmiyor. Rapçinin hukuk ekibi durumu araştırdıklarını ve güvenliğinin öncelikleri olduğunu açıkladı.
Skandallar, tek kişilik hücre ve değişen hapis süresi
Sean Combs'un parmaklıklar ardındaki hayatı peş peşe gelen tartışmalarla devam ediyor:
Mahkeme kararı: Ekim 2025'te Combs, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı suçlamalarıyla 50 ay hapis cezasına çarptırılmış ve Brooklyn'deki tutukevinden Fort Dix'e nakledilmişti;
Tahliye tarihi: İç disiplin kurallarını ihlal etmesi ve diğer mahkumlarla sorun yaşaması nedeniyle tahliye tarihi birkaç kez değişti; başlangıçta Mayıs 2028 olan tarih Haziran'a, ardından Şubat'a ve son bilgilere göre Ocak 2028'e çekildi;
Tek kişilik hücreye nakil: TMZ'nin haberine göre, Ekim ayı başında Diddy'nin hapishanedeki 'lüks hayatı' hakkındaki haberlerin yayılmasının ardından özel gözetim altındaki tek kişilik bir hücreye yerleştirilmişti.
ABD şov dünyasının en büyük skandallarının merkezinde yer alan P. Diddy hakkındaki gelişmeler dünya medyasında yakından takip ediliyor.
Yorumlar 0
…