Hapisteki ünlü rapçi ve yapımcı P. Diddy'nin etrafında neler oluyor?

Tahliye tarihi: İç disiplin kurallarını ihlal etmesi ve diğer mahkumlarla sorun yaşaması nedeniyle tahliye tarihi birkaç kez değişti; başlangıçta Mayıs 2028 olan tarih Haziran'a, ardından Şubat'a ve son bilgilere göre Ocak 2028'e çekildi;