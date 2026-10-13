Pakistan'da tren raydan çıktı, ölü ve onlarca yaralı var (video)

Pakistan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu ciddi bir trafik kazası meydana geldi. Yerel resmi kaynaklar ve acil durum servislerinden alınan ilk bilgilere göre, bu korkunç facia nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 30 yolcu çeşitli derecelerde yaralandı.

Felaketin yaşandığı bölgeye derhal kurtarma ekipleri ve acil tıbbi yardım birimleri sevk edildi.

Olayın detayları ve güzergah

Demiryolu kazasıyla ilgili bilinen temel hususlar:

Sefer güzergahı: Yolcu treni, ülkenin büyük liman kenti Karaçi'den Peşaver şehrine doğru seyir halindeydi;

Yaralılara yardım: Yaralanan 30 vatandaşa olay yerinde ilk tıbbi müdahale yapılmış, durumu ağır olanlar en yakın hastanelere acilen sevk edilmiştir;

Kurtarma ve onarım çalışmaları: Raydan çıkan vagonların kaldırılması ve bu güzergahta duran demiryolu ulaşımının yeniden sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

Şu anda özel bir komisyon kurulmuş olup, trenin raydan çıkmasına teknik bir arızanın mı yoksa demiryolu altyapısındaki sorunların mı neden olduğu araştırılmaktadır. Soruşturma sonuçlarına ilişkin ek bilgi verilmesi beklenmektedir.