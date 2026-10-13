Guatemala'da 15 yaşındaki kız cenaze töreninde kendine geldi (video)

Orta Amerika'nın Guatemala ülkesinde cenaze törenine katılanları şaşkına çeviren ve dehşete düşüren olağanüstü bir olay yaşandı. Aile üyeleri ve akrabalar 15 yaşındaki genç kızın cenazesi için toplandığı sırada, "merhume" aniden tabutun içinde yaşam belirtileri göstererek kendine geldi.

Törene katılanlar şok içinde kızı tabuttan çıkarırken, bu şaşırtıcı anlar görgü tanıkları tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı.

Korkunç hata: Ölüm durumu tıbbi olarak doğrulanmadı

Edinilen bilgilere göre, bu durum doktor raporu olmadan alınan aceleci bir karardan kaynaklandı:

Babanın yanılması: Kızın babası, çocuğunda nefes veya nabız gibi yaşam belirtilerini kendi başına fark edemeyince onun öldüğünü düşündü;

Doktor kontrolü olmadan defin: Kızın gerçekten öldüğü, uzman doktorlar veya acil tıp ekipleri tarafından resmen doğrulanmadı;

Acele cenaze: Aile üyeleri tıbbi muayene yaptırmadan geleneksel cenaze törenine hazırlanarak kızı tabuta koydular.

Törendeki şok ve kurtarma anları

Yayılan video görüntülerinde sürecin nasıl geliştiği açıkça görülüyor:

Kızın tabut içinde hareket ettiğini ve kendine geldiğini gören yakınları önce şaşkına döndü, ardından ağlama ve sevinç karışımı duygularla onu kurtarmaya koştular;

Erkekler kızı dikkatlice tabuttan çıkarıp kucaklayarak dışarı taşıdılar;

Ardından bilinci tamamen kapanmayan genç kıza ilk yardım müdahalesi yapılarak acilen hastaneye kaldırıldı.

Uzmanlar, bu tür durumların genellikle derin koma, letarjik uyku veya katalepsi gibi yaşam belirtilerinin minimuma indiği ağır klinik durumlarda yaşanabileceğini belirterek, bir insanın ölümünün ancak özel tıbbi incelemelerle resmen doğrulanması gerektiğini hatırlatıyor.