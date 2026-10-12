Guatemala'da 15 yaşındaki kız veda töreni sırasında tabutun içinde dirildi (video)

·1·Dünya
Guatemala'da 15 yaşındaki kız veda töreni sırasında tabutun içinde dirildi (video)

Guatemala'da Yuleydi adındaki 15 yaşındaki bir kız, babasının öldüğünü sandıktan sekiz saat sonra, veda töreni sırasında kendine geldi. Bu konuda Zakon.kz haber verdi.

Yayına göre, kız tıp merkezine giderken yolda kendini kötü hissetti. Evanjelist bir rahip olan babası, kızının nabzını ve nefes alışını kontrol etti ancak yaşam belirtisi göremedi. Bununla birlikte, doktor kızın öldüğünü doğrulamadı ve resmi bir ölüm belgesi de düzenlenmedi.

Yakınları evde bir veda töreni düzenledi. Annesi tabutun üzerine eğildiğinde, içinde bir hareket olduğunu fark etti. Bunun üzerine yakınları tabutun kapağını açarak kızın dışarı çıkmasına yardım ettiler.

«Hayatta kaldığım için Tanrı'ya ve anne babama şükrediyorum», — dedi Yuleydi.

Yabancı basında yer alan bilgilere göre, kız kendine geldikten sonra evinde kalmaya devam etti ve iyileşme sürecinde olduğu belirtildi. Guatemala yetkilileri olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

YuleydiGuatemalaZakon.kzEvanjelist RahipMucize
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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