Andoni Iraola, Liverpool yıldızları Wirtz ve Isak'ın iş birliğini övdü
İngiltere Liverpool kulübü teknik direktörü Andoni Iraola takımın ofansif orta sahası Florian Wirtz ve santraforu Alexander Isak'ın sahadaki uyumu ve mevcut form durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Teknik direktörün takdiri: takım oyunu ve bireysel yetenek uyumu
Liverpool News gazetesinin haberine göre, İspanyol çalıştırıcı bu iki futbolcunun performansının takım sonuçlarına olumlu yansıdığını vurguladı:
«Şu anda Alex ve Flo çok iyi formdalar. Takımın iyi oynamasına ve sonuç almasına yardımcı oluyorlar. Takım genel olarak iyi futbol sergilediğinde, durum biraz daha iyi görünüyor.» — dedi Andoni Iraola.
Wirtz ve Isak'ın bu sezonki istatistikleri
Futbolcu
Maç sayısı
Goller
Asistler
«Gol + Asist» sistemi
Florian Wirtz
17
4
6
10 puan
Alexander Isak
16
10
1
11 puan
Hatırlatmak gerekirse, Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Leaguegeride kalan 11. haftasının ardından 21 puanla lig tablosunda 4. sırada yer alıyor.
Sizce Florian Wirtz ve Alexander Isak ikilisi, bu sezon Liverpool'u Premier League şampiyonluğuna taşıyabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu sevindirici istatistikleri diğer Liverpool taraftarlarıyla hemen yayın!
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