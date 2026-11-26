İngiltere Liverpool kulübü teknik direktörü Andoni Iraola takımın ofansif orta sahası Florian Wirtz ve santraforu Alexander Isak'ın sahadaki uyumu ve mevcut form durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Teknik direktörün takdiri: takım oyunu ve bireysel yetenek uyumu

Liverpool News gazetesinin haberine göre, İspanyol çalıştırıcı bu iki futbolcunun performansının takım sonuçlarına olumlu yansıdığını vurguladı:

«Şu anda Alex ve Flo çok iyi formdalar. Takımın iyi oynamasına ve sonuç almasına yardımcı oluyorlar. Takım genel olarak iyi futbol sergilediğinde, durum biraz daha iyi görünüyor.» — dedi Andoni Iraola.

Wirtz ve Isak'ın bu sezonki istatistikleri

Futbolcu Maç sayısı Goller Asistler «Gol + Asist» sistemi Florian Wirtz 17 4 6 10 puan Alexander Isak 16 10 1 11 puan

Hatırlatmak gerekirse, Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool, İngiltere Premier Leaguegeride kalan 11. haftasının ardından 21 puanla lig tablosunda 4. sırada yer alıyor.

Sizce Florian Wirtz ve Alexander Isak ikilisi, bu sezon Liverpool'u Premier League şampiyonluğuna taşıyabilir mi?

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