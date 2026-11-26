Özbekistan Süper Ligi'ne yükselme play-off turunun ilk ayağında Olimpik-MobiUz takımı, deplasmanda Güzar'ın Shurtan kulübüne konuk oldu ve 2:1 skoruyla önemli bir galibiyet elde etti.

Erken gol, eşitlik ve galibiyet golü

Karşılaşma konuk ekibin baskılı ataklarıyla başladı ve henüz 4. dakikada Javohir Bahodirov Olimpik-MobiUz'u öne geçirdi. Ancak Güzar temsilcisi 18. dakikada Nodirbek Mukarovun şık vuruşuyla skoru eşitlemeyi başardı.

İkinci yarıda büyük çekişmeye sahne olan maçın kaderini 68. dakikada Ravshanbek Abdumannonovbelirledi ve Olimpik-MobiUz'a deplasmanda kritik bir galibiyet getirdi.