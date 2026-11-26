Olimpik-MobiUz, Shurtan'ı mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir adım attı
Özbekistan Süper Ligi'ne yükselme play-off turunun ilk ayağında Olimpik-MobiUz takımı, deplasmanda Güzar'ın Shurtan kulübüne konuk oldu ve 2:1 skoruyla önemli bir galibiyet elde etti.
Erken gol, eşitlik ve galibiyet golü
Karşılaşma konuk ekibin baskılı ataklarıyla başladı ve henüz 4. dakikada Javohir Bahodirov Olimpik-MobiUz'u öne geçirdi. Ancak Güzar temsilcisi 18. dakikada Nodirbek Mukarovun şık vuruşuyla skoru eşitlemeyi başardı.
İkinci yarıda büyük çekişmeye sahne olan maçın kaderini 68. dakikada Ravshanbek Abdumannonovbelirledi ve Olimpik-MobiUz'a deplasmanda kritik bir galibiyet getirdi.
Maç raporu ve kadrolar
İstatistikler
Detaylar
Turnuva aşaması
Özbekistan Süper Ligi play-off maçı (1. tur)
Maç sonucu
Shurtan 1:2 Olimpik-MobiUz
Goller
Nodirbek Mukarov (18') — Javohir Bahodirov (4'), Ravshanbek Abdumannonov (68')
Shurtan: Musulmonov, Vegerya, Shayqulov, Klochkov, Murodov, Toshqo‘ziyev, Xarshiladze, Mukarov, Mamatxo‘jayev, Abdualimov, Suvonov.
Olimpik-MobiUz: Kudratov, Hamidov, Bahodirov, Rahimov, Maxamatov, Abdurashidov, Fayzullayev, Kuanishbayev, Kim, Tuxsanov, Abdumannonov.
Sizce Olimpik-MobiUz gelecek sezon Süper Lig'de oynamaya hazır mı, yoksa Shurtan rövanşta son sözünü söyleyebilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolu taraftarlarıyla bu önemli sonucu hemen paylaşın!
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