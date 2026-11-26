ABD Başkanı Donald Trump milyarder ve girişimci Elon Musk'ın son siyasi görüşleri hakkındaki bir soruya kendine has esprili bir dille yanıt verdi. Trump'ın bu açıklaması, Elon Musk'ın bir röportajında kendisinin MAGA (Make America Great Again — «Amerika'yı Yeniden Büyük Yap» hareketi) üyesi olmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Gazetecilertarafından sorulan soruya verilen yanıt ve ek tanımlar

Basın mensupları Musk'ın sözlerini yorumlamasını istediğinde, ABD Başkanı onun zihinsel kapasitesini yüksek övgüyle değerlendirdi ancak kişiliğinin geri kalanını gizli tutmayı tercih etti:

«O %80 süper dahi, geri kalan %20'sinin ne olduğunu söylemeyi reddediyorum», — dedi Donald Trump.

Ayrıca Trump, milyarder hakkında bir dizi olumlu nitelemede de bulundu:

Kişisel değerlendirme: Trump, Musk'ı «çok sıra dışı bir adam», «harika bir insan» ve «biraz muhafazakâr» olarak tanımladı ve bu esprili yorumu Musk'ın kendisine de doğrudan söyleyeceğini belirtti.

Siyasi görüş analizi: Başkan'a göre, insanlar seçim dönemlerinde görüşlerini değiştirmeye çalışsalar da zamanla kendi öz siyasi doğalarına geri dönerler. Yine de sohbetin sonunda Musk'ı tekrar öven Trump, onun «gerçekten iyi bir adam» olduğunu vurguladı.

Trump ve Musk ilişkilerinin kronolojisi ve bağlamı

Yön / Dönem Detaylar ve alıntılar Tetikleyici açıklama Elon Musk röportajda kendisinin MAGA hareketi üyesi olmadığını söyledi Yeni alıntı «%80 süper dahi, geri kalan %20'sinin ne olduğunu söylemeyi reddediyorum» Önceki benzer tanım (Eylül 2025) Trump daha önce de Musk'ı «%80 süper dahi, geri kalan %20'sinde ise biraz sorunları var» şeklinde tanımlamıştı İlişkilerin doğası Karmaşık ancak karşılıklı saygıya ve açık mizaha dayalı bir iletişim

Sizce Donald Trump, Elon Musk'ın «geri kalan %20'si» derken tam olarak neyi — beklenmedik kararlarını mı yoksa bağımsız siyasi görüşlerini mi — kastediyor?

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