Çin'de dünyanın en büyük buz ve kar şehri inşa ediliyor
Çin'in Harbin şehrinde 28. Uluslararası Buz ve Kar Dünyası inşa ediliyor. 2026-2027 sezonunda açılması planlanan bu kompleksin alanı, 1 milyon 250 bin metrekare ile rekor bir seviyeye ulaşacak. Bu bilgi, Çin'in Heilongjiang eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı tarafından açıklandı.
Devasa buz şehrini inşa etmek için toplam 400 bin metreküp buz ve kar kullanılması planlanıyor. Bu rakam, kompleksin önceki sezonlarına kıyasla yeni bir rekor teşkil ediyor.
Bu yılki temel yeniliklerden biri, Disney iş birliğiyle oluşturulacak olan «Karlar Ülkesi» (Frozen) temalı bölge olacak. Burada ünlü karakterler Elsa, Anna ve Olaf'ın buzdan heykelleri sergilenecek. Ayrıca ziyaretçiler için özel mağazalar da kurulacak.
Buz şehrini inşa etme çalışmalarının başlamak üzere olduğu bildirildi. 24 Kasım'da kompleks için önceden hazırlanan buz stokları da kullanıma sunuldu.
28. Harbin Buz ve Kar Dünyası'nın açılışının 2026 Aralık ayı ortalarında yapılması planlanıyor. Kesin açılış tarihi henüz açıklanmadı.
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