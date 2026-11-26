Çin'in Harbin şehrinde 28. Uluslararası Buz ve Kar Dünyası inşa ediliyor. 2026-2027 sezonunda açılması planlanan bu kompleksin alanı, 1 milyon 250 bin metrekare ile rekor bir seviyeye ulaşacak. Bu bilgi, Çin'in Heilongjiang eyaleti Kültür ve Turizm Departmanı tarafından açıklandı.

Devasa buz şehrini inşa etmek için toplam 400 bin metreküp buz ve kar kullanılması planlanıyor. Bu rakam, kompleksin önceki sezonlarına kıyasla yeni bir rekor teşkil ediyor.