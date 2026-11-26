Etihad Stadyumu'nda Napoli ile oynanan maç öncesinde tanıtılan Manchester City'nin yeni, dördüncü turuncu forması taraftarlar ve uzmanlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Canlı renkleri ve modern tasarımıyla övgü toplayan bu forma, resmi olarak satışa sunulmasına rağmen İngiltere Premier Ligi karşılaşmalarında kullanılmayacak.

Premier Lig kuralları dördüncü formanın kullanımına izin vermiyor

Sıkı yönetmelik: İngiltere Premier Ligi kurallarına göre, her kulüp sezon boyunca resmi olarak sadece üç farklı forma setini (iç saha, deplasman ve üçüncü yedek forma) tescil ettirme hakkına sahiptir.

Ligdeki yasak: Dördüncü seçenek olan formanın Premier Lig maçlarında kullanılması yasaktır ve bu nedenle yeni turuncu forma, ligin onaylı listesine dahil edilmemiştir.

Oyuncular için kısıtlama: Sonuç olarak Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov ve takım arkadaşları, İngiltere şampiyonası maçlarında bu yeni tasarımlı formayla sahaya çıkamayacaklar.

Forma hakkında kısa bilgiler

Göstergeler Detaylar Tanıtım yeri Etihad Stadyumu (Napoli maçı öncesi) Forma statüsü Kulübün dördüncü özel seti (turuncu tasarım) Satış durumu Taraftarlar için resmi olarak satışa sunuldu Premier Lig statüsü Yasak (yönetmelik gereği sadece 3 sete izin veriliyor)

Sizce Manchester City'nin yeni turuncu tasarımı kulübün önceki formalarından daha mı çekici ve Premier Lig bu konudaki eski kurallarını esnetmeli mi?

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