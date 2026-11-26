CIES U-23 sıralaması: Özbekistan dünyanın en iyi 50 ülkesi arasına girdi
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 23 yaş altı (U-23) futbolcuların seviyesine göre milli takımların güncellenmiş küresel sıralamasını yayınladı. Bu analiz sonuçlarına göre, Özbekistan 66,3 puan toplayarak dünya genelinde 47. sırada yer aldı.
Sıralama hangi kriterlere göre oluşturuldu?
CIES uzmanları, ülkelerin gençlik potansiyelini değerlendirirken aşağıdaki temel faktörleri dikkate aldı:
Seçim kapsamı: Her ülkenin 23 yaş altındaki en iyi 20 futbolcusunun ortalama performansları baz alındı.
Oyun süresi ve seviye: Futbolcuların son bir yıl içinde profesyonel düzeydeki resmi maçlarda sahada kaldıkları süre ve bu müsabakaların sportif seviyesi analiz edildi.
Dünyanın en iyi 10 ülkesi ve diğer takımlar
Sıralamada 84,2 puan ile İspanya mutlak lider oldu. İspanyol gençler arasında en yüksek bireysel performans Lamine Yamal'a (97,4 puan) ait oldu. Henüz A milli takımda forma giymemiş futbolcular arasında ise İspanyol Jacobo Ramon 83,6 puan ile en yüksek sonucu kaydetti.
Sıra
Ülke
Toplanan puan
1
İspanya
84,2
2
Fransa
81,0
3
İngiltere
80,9
4
Arjantin
80,2
5
İtalya
79,9
6
Brezilya
79,1
7
Almanya
79,0
8
Belçika
78,7
9
Portekiz
78,2
10
Hollanda
77,4
...
...
...
27
Ukrayna
70,6
29
Rusya
70,4
47
Özbekistan
66,3
Sizce, Özbek U-23 futbolcularının Avrupa'nın büyük liglerine transfer olması, ülkemizi önümüzdeki yıllarda bu sıralamada ilk 20'ye taşıyabilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolunun geleceğine önem veren yakınlarınıza bu ilginç istatistiği hemen gönderin!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…