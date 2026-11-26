Dünyanın en iyi 10 ülkesi ve diğer takımlar

Oyun süresi ve seviye: Futbolcuların son bir yıl içinde profesyonel düzeydeki resmi maçlarda sahada kaldıkları süre ve bu müsabakaların sportif seviyesi analiz edildi.

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi ( CIES ) 23 yaş altı (U-23) futbolcuların seviyesine göre milli takımların güncellenmiş küresel sıralamasını yayınladı. Bu analiz sonuçlarına göre, Özbekistan 66,3 puan toplayarak dünya genelinde 47. sırada yer aldı.

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Sıralamada 84,2 puan ile İspanya mutlak lider oldu. İspanyol gençler arasında en yüksek bireysel performans Lamine Yamal'a (97,4 puan) ait oldu. Henüz A milli takımda forma giymemiş futbolcular arasında ise İspanyol Jacobo Ramon 83,6 puan ile en yüksek sonucu kaydetti.

Sıra Ülke Toplanan puan 1 İspanya 84,2 2 Fransa 81,0 3 İngiltere 80,9 4 Arjantin 80,2 5 İtalya 79,9 6 Brezilya 79,1 7 Almanya 79,0 8 Belçika 78,7 9 Portekiz 78,2 10 Hollanda 77,4 ... ... ... 27 Ukrayna 70,6 29 Rusya 70,4 47 Özbekistan 66,3

Sizce, Özbek U-23 futbolcularının Avrupa'nın büyük liglerine transfer olması, ülkemizi önümüzdeki yıllarda bu sıralamada ilk 20'ye taşıyabilir mi?

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