Javohir Sindarov, Gukesh ile tekrar berabere kaldı
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Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh D. arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin üçüncü partisi de beraberlikle sonuçlandı. 26 Kasım'da Cenevre'de oynanan karşılaşmada satranç oyuncularından hiçbiri galibiyet elde edemedi.
Beyaz taşlarla oynayan Özbek satranççı rakibiyle yenişemedi. Böylece, mücadelenin ilk üç partisinin ardından genel skor 1,5:1,5 olarak korundu.
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