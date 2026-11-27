Beyaz taşlarla oynayan Özbek satranççı rakibiyle yenişemedi. Böylece, mücadelenin ilk üç partisinin ardından genel skor 1,5:1,5 olarak korundu.

Javohir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh D. arasındaki dünya şampiyonluğu mücadelesinin üçüncü partisi de beraberlikle sonuçlandı. 26 Kasım'da Cenevre'de oynanan karşılaşmada satranç oyuncularından hiçbiri galibiyet elde edemedi.