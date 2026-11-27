«Son hamleyi 7 saniye kala yaptım!»: Sindarov'un Gukesh'e karşı 3. partisi hakkında...
Ödül havuzu 2.500.000 ABD doları tutarındaki Satranç Dünya Şampiyonluğu maçının üçüncü partisi de beraberlikle sonuçlandı. Mevcut dünya şampiyonu Hintli Gukesh Dommaraju siyah taşlarla oynayarak dengeyi korumayı başardı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Adaylar Turnuvası galibi Javohir Sindarov partinin detayları ve baskı altındaki hamleleri hakkında görüşlerini dile getirdi.
«Kazanmak için oynamaktan ziyade beraberliğe oynamak daha zor»
Özbek büyükusta, parti sonunda saatinde sadece 7 saniye kaldığını ve rakibinin açılış hazırlığının üst düzeyde olduğunu itiraf etti:
«Son hamleyi 7 saniye kala yaptım! Bazı şeyler üzerinde çalışmam gerekiyor ama genel olarak o zor durumda beraberliği kurtarabildiğim için mutluyum. Kazanmak için oynamaktan ziyade beraberliğe oynamak daha zor, yine de bugün iyi oynadığım için mutluyum!
Çok iyi bir konuma sahip olduğumu düşünmüştüm ama aslında rakibim iyi hazırlanmış. Sadece fırsatlar bulmaya çalışıyorum çünkü beyazlarla oynuyorum, ancak oyunun tamamen eşit olduğunu anlamaya başladım», — dedi Javohir Sindarov.
Maçla ilgili temel rakamlar
Göstergeler
Detaylar
Katılımcılar
Javohir Sindarov (Adaylar Turnuvası galibi) — Gukesh Dommaraju (mevcut dünya şampiyonu)
3. parti sonucu
Berabere (Sindarov beyaz taşlarla oynadı)
Son hamledeki süre
7 saniye (Sindarov'un saatinde kalan süre)
Toplam ödül havuzu
2.500.000 ABD doları
Sizce saatinde 7 saniye kaldığında bile soğukkanlılığını koruyan Javohir Sindarov, sonraki partilerde Gukesh Dommaraju'nun savunmasını kırabilecek mi?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek satrancının gururu olan sporcunun dünya şampiyonluğu mücadelesini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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