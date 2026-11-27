«Son hamleyi 7 saniye kala yaptım! Bazı şeyler üzerinde çalışmam gerekiyor ama genel olarak o zor durumda beraberliği kurtarabildiğim için mutluyum. Kazanmak için oynamaktan ziyade beraberliğe oynamak daha zor, yine de bugün iyi oynadığım için mutluyum!

Çok iyi bir konuma sahip olduğumu düşünmüştüm ama aslında rakibim iyi hazırlanmış. Sadece fırsatlar bulmaya çalışıyorum çünkü beyazlarla oynuyorum, ancak oyunun tamamen eşit olduğunu anlamaya başladım», — dedi Javohir Sindarov.