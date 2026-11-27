1 Aralık 2026 tarihinden itibaren Özbekistan'ın tüm ilçe ve şehirlerindeki en az bir genel eğitim okulunda voleybol branşında uzmanlaşmış spor kulüplerinin faaliyetleri başlatılacaktır. Bu kapsamlı program, ülkede voleybol sporunu yaygınlaştırmayı, yetenekli gençleri erken yaşta keşfetmeyi ve milli takım altyapısını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Programın temel hedefleri: Ekipmandan Ulusal Lige kadar

Yeni sistem çerçevesinde okul sporları ile profesyonel voleybol arasındaki sürekliliği sağlamak için bir dizi önemli değişiklik hayata geçirilecektir:

Kulüpler ve ekipman desteği: Uzmanlaşmış okul voleybol kulüpleri, gerekli spor malzemeleri ve ekipmanlarıyla tam donanımlı hale getirilecektir. Bu kulüplerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin, Özbekistan Voleybol Federasyonu'nun tavsiyesi üzerine, spor derecesine sahip olmasalar dahi mesleki gelişim kurslarına katılmalarına izin verilecektir.

Okul seksiyonları ve kurslar: 2026/2027 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar, gerekli spor altyapısına sahip tüm genel eğitim okullarında voleybol branşında seksiyonlar ve kurslar açılacaktır.

«Geleceğin Yıldızları» turnuvası: 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren uzmanlaşmış okul kulüpleri arasında düzenli olarak «Geleceğin Yıldızları» turnuvaları düzenlenecektir.

Ulusal Voleybol Ligi: Özbekistan Voleybol Federasyonu bünyesinde profesyonel, üniversite, amatör ve diğer ligleri tek bir sistemde birleştiren Ulusal Voleybol Ligi kurulacaktır.

2030 yılına kadar belirlenen stratejik hedefler

Göstergeler Belirlenen hedef ve görevler Yaygınlaşma kapsamı 2030 yılına kadar voleybol ile ilgilenen nüfus sayısını 1 milyon kişiye ulaştırmak Uluslararası sıralama Özbekistan milli takımının Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) sıralamasındaki yerini üst sıralara taşımak Kıtasal hedef Özbekistan'ı voleybolda Asya'nın en iyi beş ülkesi arasına dahil etmek

Sizce, her ilçe ve şehir okulunda uzmanlaşmış voleybol kulüplerinin açılması, 2030 yılına kadar Özbekistan'ı Asya'nın en iyi 5 voleybol ülkesi arasına taşıyabilir mi?

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