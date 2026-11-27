Zaten birçok insanın ömür boyu hayalini kurduğu bir başarıya ulaştın. Skoru düşünme, kendi oyununu oyna. Hepimiz senin için heyecanlanıyoruz.»

«Gezegenimizin en güçlü satranç oyuncularından biri dünya şampiyonluğu maçı için masaya oturdu. Javokhir, bugün senin günün. 20 yaşında taç için oynuyorsun.

Kazakistan kadın milli takımı lideri, uluslararası büyükusta Bibisara Assaubayeva 'nın annesi Liana Tanjarikova İsviçre'nin Cenevre kentinde klasik satranç dünya şampiyonluğu unvanı için mücadele eden Özbek büyükusta Javokhir Sindarov 'a samimi destek mesajlarını iletti. Bu haber Sports.kz tarafından bildirildi.

Tanjarikova ayrıca Javokhir Sindarov'a ithafen özel bir gönderi yazarak, 20 yaşındaki iki rakip arasındaki bu şampiyonluk mücadelesinin dünya satranç tarihi için ne kadar eşsiz bir olay olduğunu vurguladı:

«O yirmi yaşında. Ve dünya şampiyonu olabilir. Bu, satranç tarihindeki en genç rakipler arasındaki taç mücadelesi. 140 yıldır bu kadar genç finalistler olmamıştı. İlk adımlarını hatırlıyorum. Şimdi ise tüm dünya onun oyununu izliyor. Her parti, saatlerce süren sessizlik ve büyük bir zihinsel gerilim demek. Şu an desteğimize çok ihtiyacı var. Javokhir, sana inanıyoruz.» — Liana Tanjarikova

Cenevre'deki dünya tacı mücadelesinin detayları

Göstergeler Detaylar Katılımcılar Javokhir Sindarov (20 yaşında) — Gukesh Dommaraju (20 yaşında, mevcut dünya şampiyonu) Güncel toplam skor 1,5 : 1,5 (üç klasik partiden sonra) Maç formatı 14 klasik parti Toplam ödül havuzu 2,5 milyon dolar

Sizce tüm Orta Asya satranç hayranlarının desteği, Javokhir Sindarov'a 20 yaşında dünya satranç tacını Özbekistan'a getirmesi için güç verebilecek mi?

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