Sosyal medyada sınav sürecini denetlemenin sıra dışı bir yöntemini gösteren bir video geniş çapta yayıldı. BTV News'in haberine göre, görüntülerde büyük bir sınav salonunda oturan öğrencileri yukarıdan izleyen bir gözetmen görülüyor.

Videoda koyu renkli bir takım elbise giymiş adam, öğrencilerin bulunduğu salonun üst kısmındaki cam paneller arasındaki dar bir alanda duruyor. Ellerini arkasında birleştirmiş, yüksekten tüm salonu gözlemliyor.

Gözetmenin sınav sürecini bu kadar sıra dışı bir yerden izlemesi internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Videonun altında çeşitli esprili yorumlar ve tartışmalar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar bu yöntemi beklenmedik bir denetim önlemi olarak değerlendirirken, diğerleri duruma mizahla yaklaştı.