BM gıda ajansları, dünyadaki gıda krizinin daha da derinleşebileceği konusunda uyardı. Savaşlar, yakıt fiyatlarındaki keskin artış ve insani yardım hacmindeki düşüş, milyonlarca insanı zor durumda bırakıyor.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) raporuna göre, önümüzdeki altı ay içinde 16 ülkede kıtlığın daha da şiddetlenmesi muhtemel. Aralık 2025 ile Mayıs 2026 arasındaki dönemi kapsayan raporda; Sudan, Yemen, Güney Sudan, Somali ve Nijerya'nın kuzeyi en yüksek risk grubuna dahil edildi.

Bu beş ülke, 2022'den beri düzenli olarak en tehlikeli bölgeler listesinde yer alıyor. Ekim 2025'te Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin ardından Filistin bölgeleri risk düzeyi bakımından bir basamak düşürüldü. Ancak Gazze nüfusunun yüzde 67'si hala ağır kıtlık koşullarında yaşamaya devam ediyor. Uzmanlar olumlu değişimlerin henüz çok zayıf olduğunu vurguluyor.

Sudan'da savaş ve kuraklık durumu ağırlaştırıyor

Sudan'daki savaş ve Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yakıt fiyatlarının artması sonucu, bir yıl içinde sorgum ve dizel yakıt fiyatları iki kattan fazla arttı.

Şu anda ülke nüfusunun yüzde 41'i, yani yaklaşık 19,5 milyon kişi ciddi gıda yetersizliği çekiyor. Kuzey Darfur ve Güney Kordofan'ın 13 bölgesinde kıtlık riski devam ediyor. Mülteci kamplarında ise yetersiz beslenme oranı kritik sınırın üzerine çıkmış durumda.

Durumu El Nino olayıyla bağlantılı kuraklık da ağırlaştırıyor. Bu, Pasifik Okyanusu sularının doğal ısınması sonucu ortaya çıkan bir hava olayıdır. Kuraklık, Sennar'daki ekili alanların yüzde 55'ine, Gedaref'te ise yüzde 70'ine zarar verdi.

Yemen'de siyasi engeller ve deniz yollarındaki tehlike

2014'ten beri savaşın devam ettiği Yemen'de, Temmuz ayında çatışmaların yeniden alevlenmesinin ardından 300 binden fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet kontrolündeki bölgelerde 1,8 milyon kişi acil kıtlık sınırında bulunuyor. Genel olarak ülke nüfusunun yarısından fazlası, yani 18,3 milyon kişi ağır bir kriz içinde.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Beth Bechdol, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmadaki temel engelin coğrafi değil, siyasi nitelikte olduğunu belirtti. Husiler hala 73 BM çalışanını gözaltında tutuyor.

Ayrıca, gıda ve yakıt ithalatına bağımlı olan Yemen için Kızıldeniz, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz'deki gemi trafiğinin aksaması da ciddi bir tehdit oluşturuyor.

İnsani yardım hacmi önemli ölçüde azaldı

Ana bağışçı ülkelerin fonları azaltması nedeniyle, 2022-2025 yılları arasında en riskli beş ülkeye sağlanan gıda yardımı yüzde 62, Yemen'e sağlanan destek ise yüzde 79 oranında azaldı.

Uzmanlar çiftçilere tohum ve hayvanlarını korumaları için gerekli fonların felaket gerçekleştikten sonra değil, ekim ve hasat mevsiminde zamanında ulaştırılmasının önemini vurguluyor.

Beth Bechdol, "O fırsat kaçırılırsa geri döndürülemez. Aksi takdirde, önlemek yerine sadece kayıpları ve zararları finanse etmiş oluruz" dedi.

Uzmanlar kıtlığın daha da artmasını önlemek için insani yardımların zamanında ulaştırılması ve tarımın desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.