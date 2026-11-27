Hindistan'da yerel bir milletvekili, kızının düğününü benzeri görülmemiş bir ihtişam ve büyük bir şölenle kutladı. Beş gün süren törene yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Bedava yemek yeme isteğiyle gelen binlerce misafir nedeniyle bölgede devasa trafik sıkışıklıkları yaşandı. Bazı otoyollarda araç kuyrukları 10 kilometreye kadar uzadı. Konuyla ilgili haberi Khaleej Times duyurdu.

Olay, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olan Bihar'da meydana geldi. Yerel milletvekili Anant Singh, kızının düğününü büyük bir ölçekte organize ederek yüz binlerce misafir davet etti. Beş gün süren bayram için ayrılan alan 2,5 hektar büyüklüğündeydi.

Edinilen bilgilere göre, törene gelenler arasında sadece gelin ve damadı kutlamak ve aileye iyi dileklerini sunmak isteyenler değil, aynı zamanda ücretsiz yemeklerin tadını çıkarmak için gelen binlerce insan da vardı. Misafirleri ağırlamak ve etkinliği gerçekleştirmek için altı helikopter pisti inşa edildi. Ayrıca 300 mutfak kuruldu ve burada yaklaşık 500 aşçı 150'den fazla çeşit yemek hazırladı.