Hintli milletvekili kızının düğünü için hapisten geçici olarak serbest bırakıldı
Hindistan'da yerel bir milletvekili, kızının düğününü benzeri görülmemiş bir ihtişam ve büyük bir şölenle kutladı. Beş gün süren törene yaklaşık 400 bin kişi katıldı. Bedava yemek yeme isteğiyle gelen binlerce misafir nedeniyle bölgede devasa trafik sıkışıklıkları yaşandı. Bazı otoyollarda araç kuyrukları 10 kilometreye kadar uzadı. Konuyla ilgili haberi Khaleej Times duyurdu.
Olay, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olan Bihar'da meydana geldi. Yerel milletvekili Anant Singh, kızının düğününü büyük bir ölçekte organize ederek yüz binlerce misafir davet etti. Beş gün süren bayram için ayrılan alan 2,5 hektar büyüklüğündeydi.
Edinilen bilgilere göre, törene gelenler arasında sadece gelin ve damadı kutlamak ve aileye iyi dileklerini sunmak isteyenler değil, aynı zamanda ücretsiz yemeklerin tadını çıkarmak için gelen binlerce insan da vardı. Misafirleri ağırlamak ve etkinliği gerçekleştirmek için altı helikopter pisti inşa edildi. Ayrıca 300 mutfak kuruldu ve burada yaklaşık 500 aşçı 150'den fazla çeşit yemek hazırladı.
Düğünün dikkat çeken bir diğer yönü ise damadın törene girişiydi. Damat, yüzlerce araçtan oluşan bir konvoy eşliğinde retro bir üstü açık araba ile düğün alanına ulaştı. Medyada yer alan bilgilere göre, gelin ve damada verilen değerli hediyeler arasında Land Rover Defender model bir arazi aracı da bulunuyordu.
Bayrama olan ilgi o kadar yüksekti ki, töreni izlemek için gelen bazı insanlar ağaçlara ve elektrik direklerine bile tırmandı. Anant Singh'in yaşadığı köy ve çevresindeki bölgelerden otomobiller, motosikletler, bisikletler ve yayalar akın etti. Sonuç olarak otoyollarda 10 kilometreye varan trafik sıkışıklıkları oluştu.
Törensel etkinliğe sadece sıradan vatandaşlar değil, siyasi çevrelerden temsilciler de katıldı. Özellikle eyalet meclis başkanı ve yerel ile ulusal düzeyde tanınan birçok siyasetçi düğün misafirleri arasında yerini aldı.
Medya hesaplamalarına göre, böylesine devasa bir düğün törenini gerçekleştirmek için yaklaşık 6,5 milyon sterlin, yani 8 milyon dolardan fazla para harcandı.
Belirtmek gerekir ki, gelinin babası Anant Singh'in kendisi de birçok ceza davası nedeniyle soruşturma merkezinde bulunuyor. Kendisine yönelik cinayet ve şantaj gibi suçlarla ilgili yirmiden fazla dava mevcut. Milletvekili, kızının düğününü gerçekleştirmek amacıyla kefaletle hapisten geçici olarak serbest bırakıldı. Mevcut bilgilere göre, siyasetçinin önümüzdeki hafta tekrar cezaevine dönmesi gerekiyor.
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